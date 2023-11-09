Şehitkamil'in 27. Ormanına can suyu verildi

Her Bahar Bir Orman Bi' Dünya Yeşil projesi çerçevesinde 27. Etap Şehitkamil Ormanı, toplam 123 bin 950 metrekare alan üzerine 6 bin 500 fidan dikilerek oluşturuldu. Dikilen fidanlara can suyu verildi.

Şehitkamil Belediyesi tarafından Her Bahar Bir Orman Bi' Dünya Yeşil projesi, yaklaşık 14 yıl önce başlatıldı. Yılda 2 defa yapılan fidan dikim etkinliğiyle 27. Etap Şehitkamil Ormanı, Humanız Mahallesi'nde hayat buldu. Toplam 123 bin 950 metrekare alan üzerine kurulan 27. Etap Şehitkamil Ormanı'na; karaçam, kızılçam, sedir ve zeytin türünde fidanlar dikildi. Şehitkamil Belediyesi, Her Bahar Bir Orman Bi' Dünya Yeşil projesi çerçevesinde bugüne kadar kurmuş olduğu 27 etap ormanda toplam 2 milyon 512 bin 319 metrekare alan üzerinde 219 bin 106 adet fidanı toprakla buluşturdu.

Fidan dikim programına Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Berk, Şehitkamil Kaymakamı Ömer Hilmi Yamlı, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcıları Murat Özgüler, Ceyda Gürsel, Serkan Özatıcı, Fatih Ermeydan, AK Parti Şehitkamil İlçe Başkanı Mehmet Yılmaz, AK Parti Şehitkamil İlçe Kadın Kolları Başkanı Hülya Kılıç, AK Parti Şehitkamil İlçe Gençlik Kolları Başkanı Yakup Beşe, Şehitkamil Belediyesi Meclis Üyeleri, mahalle muhtarları, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"Milletin imkanları, millete hizmet ediyor"

Fidan dikim öncesi konuşan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, "Göreve geldiğimiz andan itibaren şehrimize katkı koymak adına Her Bahar Bir Orman Bi' Dünya Yeşil projesini başlattık. Bugün 27. gerçekleştireceğimiz bu ağaç dikimiyle birlikte yaklaşık 2 buçuk milyon metrekare alanda ağaçlandırma çalışması yaptık. Şu ana kadar yaklaşık 219 bin fidanı toprakla buluştu ve çok şükür tüm ekip arkadaşlarımızın vermiş olduğu destek ve ilgi sayesinde şu ana kadar toprakla buluşturduğumuz fidelerin yüzde 96'sı çok şükür tuttu. İlk diktiğimiz ağaçların boyları, neredeyse 8, 10 metreye geldi. Bizden önceki ecdadın dikmiş olduğu ağaçların gölgesinden biz nasıl faydalanıyorsak inşallah bizim diktiğimiz fidanlarla birlikte bizden sonraki nesiller de bunlardan faydalanacak. Bugün yaklaşık 6 bin 500 fideyi toprakta buluşturacağız. İçerisinde bulunduğumuz Humanız Mahallemiz, son dönemde hızla gelişen mahallelerimizden birisidir. Bu bölgede, yoğun bir nüfusumuz söz konusu. Tabii her mahallenin içerisinde artık küçük parklar yapmak yerine nitelikli alanlarda yeşillendirme çalışması yapıyoruz. Ben, buradaki hemşerilerimizden bir ricada bulunmak istiyorum. Milletin imkanları, millete hizmet ediyor. Bu tür işleri yapana kadar bizim sorumluluğumuzda ama yaptıktan sonra bunları hemşerilerimize emanet ediyoruz. Fidan dikimini gerçekleştirdikten sonra bu alanın tamamını tel çitle çeviriyoruz. Yaklaşık 2 yıl tamamen sularını vererek ağaçların toprakla bütünleşmesini sağladıktan sonra doğal ortama bırakıyoruz" dedi.

"Katkısı olan, emeği geçen herkese teşekkür ederim"

Programda konuşan Şehitkamil Kaymakamı Ömer Hilmi Yamlı ise, "Çok güzel bir etkinlik. Gerçekten faydalı olduğunu düşündüğümüz bir etkinlik. Burada sizinle birlikte olmaktan ben de son derece mutluyum. Şimdi çevre bize emanet. Doğa, Allah'ın kullanımımıza verdiği emanet. Bu emaneti nasıl koruyacağız? Bu emaneti nasıl biz bir sonraki nesillere aktaracağız? Bunun 2 yolu var. Birincisi, muhafaza etmek. İkincisi de bugün burada Şehitkamil Belediyemizin düzenlemiş olduğu programlar gibi doğal güzellikleri artırarak başarabiliriz. Peki, bu vazife kimin vazifesi? Sadece belediyenin, sadece orman müdürlüğünün, sadece öğrencinin mi? Bu vazife 7'den 77'ye hepimizin, bütün insanların, doğayla işi olan doğayı kullanan ve bunu tüketmemesi gereken bütün herkesin vazifesidir. İnşallah, bugün burada yapılan bu güzel ağaçlandırma, güzel etkinlik, bir sonrakinin bir ön aşaması olur ve bir süre sonra şehrimizi biz yemyeşil görmek nasip olur hepimize. Katkısı olan, emeği geçen herkese teşekkür ederim. Yapılan etkinliğin hayırlı olmasını, ilimizi, şehrimizi, ilçemizi güzelleştirmesini temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Yapılan konuşmaların ardından fidanlar dikilerek can suları verildi. - GAZİANTEP