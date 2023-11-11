Şehitkamil'deki öğrencilerin hesabına nakdi destek yatırıldı

Şehitkamil Belediyesi tarafından mesleki ve teknik liselerde eğitim gören tüm 9. ve 10. sınıf öğrencilerine toplamda 4 bin TL nakdi destek verilecek. İlk taksit olan 2 bin TL'nin hesaplara yatırıldığı bilgisini paylaşan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, "Meslek liselerini çok önemsiyoruz. Geçen sene başlatmış olduğumuz bir faaliyetle öğrencilerimize çam sakızı çoban armağanı destek verebilmek adına geçen sene 9. sınıftan başladık. Bu sene 10. sınıfları dahil ettik" dedi.

Şehitkamil Belediyesi, geçtiğimiz yıl mesleki ve teknik liselerde eğitim gören 9. sınıf öğrencilerine yönelik nakdi kırtasiye desteğinin kapsamını genişleterek bu yıl 10. sınıfları da dahil etti. 2023-2024 eğitim-öğretim yılı başında imzalanan protokol kapsamında Şehitkamil'de bulunan mesleki ve teknik liselere kayıt yaptıran 9. sınıf öğrencilerinin yanı sıra 10. sınıf öğrencilerine yönelik verilen nakdi kırtasiye desteğinin ilk taksiti, öğrenciler adına tanımlı hesaplara yatırıldı.

Servi Erdemoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerini Şehitkamil Kaymakamı Ömer Hilmi Yamlı, Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yağcı ile birlikte ziyaret eden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, birinci dönem bir defaya mahsus olmak üzere 2 bin TL, ikinci dönem bir defaya mahsus olmak üzere 2 bin TL olmak üzere toplam 4 bin TL değerinde kırtasiye malzemesi desteğini nakdi olarak yapacaklarını söyledi.

"Amacımız, çocuklarımızın iş gücü piyasasına katılması"

Öğrenciler ve ebeveynleriyle okulun konferans salonunda bir araya gelen Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, "Öncelikle tüm velilerimizi yürekten alkışlıyorum. Siz, ayrıcalıklısınız. Sizler, işin farkında olarak çocuklarınızı meslek lisesine yönlendirdiğiniz için gerçekten ayrıcalıklısınız. Burada yapmak istediğimiz ne? Hepimiz bizden sonraki nesiller olan evlatlarımızın bizden daha hayırlı işler yapmasını sağlayıp, ileride amel defterimizin açık kalması için hayırlı evlatlar yetiştirmek istiyoruz. Çocuklarımız mutlaka doktor, mühendis olacak diye bir kural yok. Meslek lisesinden de doktor mühendis çıkar mı? Çıkar. Bunun önündeki engellerin hepsi kaldırıldı. Meslek lisesinden başlayarak eğitim hayatına başlayan yavrularımız, diğer yavrularımıza göre bir sıfır önde başlıyor. Neden? Liseden sonraki bölümle ilgili bir noktaya gittiğinde bu işin laboratuvarında yetişmiş, sahasında yetişmiş, birebir eğitimini almış çocuklar olarak bir üst kademeye geçmiş oluyorlar. Meslek liselerini çok önemsiyoruz. Geçen sene başlatmış olduğumuz bir faaliyetle öğrencilerimize çam sakızı çoban armağanı destek verebilmek adına geçen sene 9. sınıftan başladık. Bu sene 10. sınıfları dahil ettik. Önümüzdeki sene inşallah 11, 12 devam ettireceğiz. Eğitime destek verebilmek adına değişik enstrümanların içerisinden biz de bu yolu seçtik. Bizim de bu çorbada bir tuzumuz olsun, dedik. Bu konuda desteklenenden dolayı kaymakamımıza, milli eğitim müdürümüze yürekten teşekkür ediyorum. Milletimizin kaynaklarının yeniden millete hizmet etmesi noktasında aldığımız bu kararı uygulamaya geçirmiş olduk. 9. ve 10. sınıf velilerimizin bugün itibariyle ilk taksitler hesaplara geçmiş oldu. İkinci dönemde de inşallah bu miktarı biraz artırarak hesaplarınıza yatırmış oluruz" dedi.

"Ülke olarak bir yerlere gelmek istiyorsak üretmek zorundayız"

Programda konuşan Şehitkamil Kaymakamı Ömer Hilmi Yamlı ise, "Bir sloganımız var. Diyoruz ki meslek lisesi, memleket meselesi. Buna inanıyoruz. Bunun gerçekten tatbiki için de elimizden geleni yapıyoruz. Meslek liseleri niye önemli? Ülke olarak, memleket olarak bir yerlere gelmek istiyorsak üretmek zorundayız. Üretimin temeli de meslek liselerinden geçiyor. İyi bir mühendis, iyi bir üretici, iyi bir sanayici bulunabilir ama altta onu destekleyen iyi bir eleman, kaliteli bir eleman olmadıktan sonra gerçekten üretimi başaramayız. Ülkemizin gerek duyduğu, ihtiyaç duyduğu aşamaya da getiremeyiz. Burada açık söyleyeyim, Şehitkamil'de öğrenci olduğunuz için Şehitkamil'de veli olduğunuz için çok şanslısınız. Çok kaliteli bir eğitim kadromuz var ve bunun yanında bizden çok daha fazla istekli, çok daha fazla bu işe bile kaygılanan bir Belediye Başkanımız ile belediyemiz var. Bu anlamda ben Sayın Belediye Başkanımıza çok teşekkür ederim. Biz bir şeye başlamadan bakıyoruz ki belediyemiz sağ olsun, onunla ilgili çalışma yapmış ya da böyle bir sürü güzel projeleri var. Ben inşallah bu projelerle birlikte meslek liselerimizin amaç ettiğimiz, gaye gösterdiğimiz o üretimin ana dişlisi olması yönünde başarılı olmasını ümit ediyorum. Sevgili öğrencilerimize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP