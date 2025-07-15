Şehit yakınları ve gaziler onuruna yemek programı düzenlendi

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi ve eşi Azime Çiftçi'nin ev sahipliğinde, şehit yakınları ve kahraman gaziler onuruna yemek programı düzenlendi.

Protokol üyeleri, gaziler ve şehitlerin ailelerinin katıldığı programda günün anlam ve önemine dair bir konuşma yapan Vali Çiftçi: "Allah devletimize, milletimize zeval vermesin.15 Temmuz'da şehadet şerbetini içen 250 kardeşimize Cenab-ı Hak rahmetiyle muamele eylesin, şehadetlerini kabul buyursun. Rabb'imiz, Kur'an-ı Kerim'de Tevbe Suresi'nde "Allah müminlerin canlarını ve mallarını cennet karşılığında satın almıştır." buyurmuştur. Bizim inancımız budur. Şu anda o şehitlerimiz cennette Cenab-ı Hakk'ın nimetleriyle rızıklanıyor. Tüm gazilerimize sağlık ve uzun ömür diliyorum. İnşallah terörsüz bir Türkiye süreci başarıyla sonuçlanır ve hiçbir annenin yüreğine bir daha ateş düşmez." dedi. - ERZURUM