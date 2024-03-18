Muş'ta Şehit Yakınları ve Gaziler İftar Programında Buluştu

Muş'ta 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 109. yıl dönümü ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle şehit yakınları ve gaziler iftar programında bir araya geldi.

Muş Valiliği tarafından 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 109. yıl dönümü ve Şehitleri Anma Günü vesilesiyle şehit yakınları ve gaziler için iftar programı düzenlendi. Öğretmenevi'nde gerçekleştirilen programda iftarın ardından İl Müftüsü İbrahim Halil Demir tarafından dua edildi. Programda konuşan Muş Valisi Avni Çakır, "Bundan 109 sene önce Çanakkale'de bu aziz millet Türk'üyle, Kürt'üyle, Çerkez'iyle, Arap'ıyla yan yana, kol kola bayrak için, vatan için mücadele ettiğini tarihe muhteşem bir destan olarak yazdı. Bu destan aslında bundan 900 sene önce Malazgirt'te yazıldı. Bu topraklarda yaşayan insanların kol kola, omuz omuza vermiş olduğu mücadeleyi biliyoruz. Şehit annesi, şehit babası, şehit kardeşi, şehit evladı, gazi annesi, gazi babası unvanlarını büyük bir gururla taşıyorsunuz. Devletimiz, her kademesiyle, tüm kurum ve kuruluşlarıyla sizlerin emrindeyiz. Allah sizlerden razı olsun. Bu vatan için, bu bayrak için, bu birlik ve beraberlik için evlatlarınızı şehit verdiniz" dedi.

İftar yemeğine İl Garnizon Komutanı Ulaştırma Albay Ali Osman Sağlam, İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş, Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kantar, İl Emniyet Müdürü Serkan Karaman, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ahmet Kırtay, kurum amirleri, gaziler ve şehit aileleri katıldı. - MUŞ