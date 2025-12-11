Haberler

Şehit Ramazan Yel'in adı Aslanapa'da eğitim kurumunda yaşatılacak

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde, şehit Piyade Çavuş Ramazan Yel'in adının yaşatılması amacıyla anlamlı bir tören düzenlendi.

Törene il protokolü, şehidin ailesi, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan tören, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam etti. Kütahya'nın Aslanapa ilçesi Nuhören Köyü nüfusuna kayıtlı olan Şehit Piyade Çavuş Ramazan Yel'in adı, artık yeni nesillerin yetişeceği bir eğitim kurumunda yaşayacak.

Programda konuşan Vali Musa Işın, şehidin adının okula verilmesinin büyük bir vefa örneği olduğunu belirterek şunları söyledi: "Bugün, vatanımız uğruna canını feda eden kahraman evladımız Şehit Ramazan Yel'in adını yaşatmak için bir araya geldik. Okulumuzun ismini şehidimizin ismiyle taçlandırarak onun hatırasını ilelebet yaşatmayı amaçladık. Cenab-ı Hak şehidimize rahmet, ailesine sabır ihsan eylesin. Şehitlerimiz bu milletin şerefi ve onurudur. Aziz şehidimizin adı burada yetişecek her öğrenciye cesaret, iman, vatan ve millet sevgisi kazandıracaktır."

Sevim Doğan'ın adı akıl ve zeka oyunları sınıfında yaşatılacak

Törende ayrıca genç yaşta geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Aslanapa Adaköy nüfusuna kayıtlı merhume Sevim Doğan'ın adı da okul bünyesinde oluşturulan "Akıl ve Zeka Oyunları Sınıfı"na verildi.

Vali Musa Işın ve protokol üyelerinin açılışını yaptığı sınıfın, öğrencilerin düşünme becerilerinin geliştirilmesi, stratejik karar verme yeteneklerinin artırılması ve problem çözme kabiliyetlerinin desteklenmesi amacıyla hizmete açıldığı belirtildi.

Program, şehit ailesine duyulan minnettarlığın ifade edilmesi ve hatıraların yaşatılmasına yönelik mesajlarla sona erdi. - KÜTAHYA

