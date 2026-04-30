Şehit Polis Serkan Hızlı, İzmir'den dualarla uğurlandı

İzmir'de meydana gelen trafik kazasında görev başındayken şehit düşen polis memuru Serkan Hızlı, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde düzenlenen törenin ardından memleketi Manisa'nın Akhisar ilçesine gözyaşları ve dualarla uğurlandı.

İzmir'in Bornova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında polis memuru Serkan Hızlı şehit olmuş, motosiklet sürücüsü Gökhan Vardar ile tır sürücüsü İsmail Çoban da hayatını kaybetti. Kazada Serkan Hızlı'nın meslektaşı Hakan Özdemir ile E.T., F.T. ve G.Y. isimli vatandaşlar yaralanmıştı. Şehit polis memuru Serkan Hızlı için bugün İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde resmi uğurlama töreni gerçekleştirildi.

Protokol ve meslektaşları yalnız bırakmadı

Törene; şehidin acılı annesi Hatice Hızlı, babası Enver Hızlı ve kardeşinin yanı sıra, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Çorumlu, İzmir Valisi Süleyman Elban, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral İrfan Özsert, Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanı Tümamiral Tayfun Paşaoğlu, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Metin Düz ile çok sayıda emniyet mensubu katıldı.

Dualarla Akhisar'a uğurlandı

Saygı duruşunda bulunulması ve şehidin özgeçmişinin okunmasıyla başlayan törende duygu dolu anlar yaşandı. Bekar ve bir kardeş sahibi olduğu öğrenilen Serkan Hızlı'nın; 20 Haziran 2013 tarihinde Tekirdağ Emniyet Müdürlüğünde mesleğe başladığı, Şırnak Emniyet Müdürlüğündeki şark görevini tamamladıktan sonra 2 Eylül 2019 tarihinden bu yana İzmir'de görev yaptığı belirtildi.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve İl Müftüsü tarafından kıldırılan duanın ardından tören sona erdi. Şehit polis memuru Serkan Hızlı'nın Türk bayrağına sarılı naaşı, meslektaşlarının omuzlarında cenaze aracına taşınarak son yolculuğuna uğurlanmak üzere memleketi Manisa'nın Akhisar ilçesine gönderildi.

Öte yandan, kazada yaralanan polis memuru Hakan Özdemir ile diğer yaralı vatandaşların hastanedeki tedavilerinin sürdüğü ve olayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
