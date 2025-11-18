Haberler

Şehit Pilot Hasan Bahar son yolculuğuna uğurlanıyor

Güncelleme:
Hırvatistan Rijeka Havaalanı'ndan 13 Kasım Perşembe günü havalandıktan sonra Senj kenti yakınlarına düşen Orman Genel Müdürlüğü'ne ait AT-802 tipi yangın söndürme uçağında şehit olan pilot Hasan Bahar için öğle namazına müteakip Avcılar Merkez Ulu Camii'nde cenaze töreni düzenleniyor. Törene, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, ailesi, yakınları ve sevenleri katılıyor. Şehit pilot kılınan cenaze namazının ardından Edirnekapı Şehitliğine defnedilecek. - İSTANBUL

