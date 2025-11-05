Haberler

Şehit öğretmen Neşe Alten unutulmadı: Çankırılı şehit ailelerinden anlamlı ziyaret


Çankırılı şehit aileleri, Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde 1993 yılında PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu babasıyla birlikte şehit edilen öğretmen Neşe Alten'in kabrini ziyaret etti.

Çankırı Terörle Mücadele Kahramanları Derneği üyeleri, 21 yaşında henüz 25 günlük öğretmenken şehit edilen Neşe Alten ile babası Hasan Alten'in mezarları başında dua etti. Ziyaretin ardından, Neşe öğretmenin bir dönem konakladığı ve günümüzde anaokuluna dönüştürülen evi de gezen dernek üyeleri, duygusal anlar yaşadı.

Çankırı Terörle Mücadele Kahramanları Derneği Başkan Yardımcısı Okan Sütcüoğlu, "26 Ekim 1993 tarihinde terörist grup köye geliyor. O sırada Neşe öğretmen ve babası akşam yemeği yiyorlarmış; sofralarında biber kızartması olduğu söyleniyor. Teröristler kapıyı kırarak içeri girip baba ve kızını alıyor. Daha sonra okulun karşısındaki tepeye götürüp şehit ediyorlar. Mezarları da şehit edildikleri bu tepenin üzerindedir. Ev bugün anaokulu olarak kullanılıyor ve her köşesinde Neşe öğretmenin hatıraları var. Bizler, Çankırılı şehit aileleri olarak bu duyguyu yaşamak için buraya geldik. Herkesin de bu kahraman öğretmeni tanımasını istiyoruz" dedi.

Ziyaretin ardından şehitler için dualar edildi, dernek üyeleri ise Neşe Alten'in adını yaşatmak adına çeşitli anma etkinlikleri düzenleyeceklerini belirtti. - ÇANKIRI

