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Şehit madenci eşinden yürek burkan paylaşım

Yerel Haberler

Şehit madenci eşinden yürek burkan paylaşım

Bartın'da meydana gelen patlamada hayatını kaybeden Şuayip Okul'un eşi Eda Okul, sosyal medyadan yürek burkan paylaşım gerçekleştirerek, "Hiç aklıma gelmezdi bizi yalnız bırakacağın" ifadelerini kullandı.

Bartın'da meydana gelen patlamada hayatını kaybeden Şuayip Okul'un eşi Eda Okul, sosyal medyadan yürek burkan paylaşım gerçekleştirerek, "Hiç aklıma gelmezdi bizi yalnız bırakacağın" ifadelerini kullandı.

Türkiye Taş Kömür İşletmeleri Amasra Müessesesi'nde meydana gelen patlamada hayatını kaybeden Şuayip Okul, Çanakçılar köyünde son yolculuğuna uğurlandı. Son yolculuğuna uğurlanan Şuayip Okul'un eşi Eda Okul, sosyal medya hesabından yürek burkan paylaşım gerçekleştirdi. Şehit madenci Şuayip Okul'un eşi Eda Okul mesajında; " şim Şuayip Okul'u maden ocağı patlaması sonucu kaybettim. Arayan, soran, mesaj atan herkesten Allah razı olsun. Mesajlarınıza dönüş yapamıyorum. Acım çok büyüktür inanın. Sadece tek isteğim herkesten dua. Şimdiden Allah razı olsun. Seni çok seviyorum canımın içi. Sensizlik çok zor. Hiç aklıma gelmezdi bizi yalnız bırakacağın. Canım şehidim benim. Nurlar içerisinde uyu. Mekanın cennet olsun. Seni çok seviyorum" ifadelerine yer verdi. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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