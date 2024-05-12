Şehit anneleri Anneler Günü'nde evlatlarının kabirlerini ziyaret etti

Şehit anneleri, Anneler Günü dolayısıyla Uncalı Şehitliği'nde evlatlarının kabirlerini ziyaret edip dualar okudular. Şehitlikle duygusal anlar yaşandı.

Antalya'da Uncalı Mezarlığı'nda bulunan Şehitlik, Anneler Günü'nde evlatlarını vatan uğruna şehit veren anneleri ağırladı. Anneler Günü'nde şehit anneleri, içlerindeki özlemi evlatlarının kabri başında dindirmeye çalıştı. Evlatları kendilerine gelemeyince çiçek alıp onların mezarları başına giden şehit anneleri buruk Anneler Günü'nü şehitlikte onlara dua ederek ve Kur'an-ı Kerim okuyarak geçirdi. Ziyaret sırasında duygulanan şehit annesi, zaman zaman gözyaşlarını tutamadı.

'Her Anneler Günü'nde geliyorum'

2012 yılında Hakkari Çukurca'da teröristlerle çıkan çatışmada Tankçı Uzman Çavuş Fırat Yıldırım'ı şehit veren anne Selma Yıldırım, her Anneler Günü'nde oğlunun kabrini ziyaret ettiğini belirtti. Yıldırım, "Yavrularımız bu bayrak için, vatan için şehit düştüler. Bütün şehitlerimize Allahtan rahmet, annelerimize sabır diliyorum. Görev sırasında sis bombası atıyorlar, göz gözü görmüyor. Tankın kapağından içeri el bombası atıyorlar. Oğlumla birlikte bir askerimiz daha şehit düşüyor. Şehit olmadan önceki son anneler gününde görevdeyken abilerinden önce aramıştı beni, 'Abimler aramadan önce ben seni aramak istedim' demişti. Beni çok mutlu etmişti. Her anneler gününde, o bana gelemiyor ama ben onun yanına geliyorum" dedi. - ANTALYA