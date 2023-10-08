Şehit itfaiye eri Eskişehir'de toprağa verilecek

Ankara'da yangına müdahale sırasında dumandan etkilenen ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan itfaiye eri Orçun Yaşar, Eskişehir'in Mihalıççık ilçesine bağlı Sazak köyünde defnedilecek.

Ankara'da yangına müdahale sırasında dumandan etkilenen ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan itfaiye eri Orçun Yaşar, Eskişehir'in Mihalıççık ilçesine bağlı Sazak köyünde defnedilecek.

Ankara'da yangından etkilenerek hastaneye kaldırılan ve şehit olan Eskişehirli itfaiye eri Orçun Yaşar, memleketi Mihalıççık'ın Sazak köyünde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Ankara'nın Keçiören ilçesi Osmangazi Mahallesi Bölük Caddesi'nde 7 katlı apartmanın eksi 2'nci katındaki dairede 4 Ekim günü sabah saat 07.45'te yangın çıkmış, bölgeye çok sayıda itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekibi yönlendirilmişti. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında dumandan etkilenen 4 itfaiye eri ambulanslarla hastanelere sevk edilmiş, itfaiye erlerinden Fahrican Yavaş şehit olmuştu. Tedavi altına alınan itfaiye erlerinden Orçun Yaşar'ın şehit olmasıyla şehit sayısı 2'ye yükselmişti. - ESKİŞEHİR