Şehit eşinden duygulandıran Kurban Bayramı mesajı

Şehit eşinden duygulandıran Kurban Bayramı mesajı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tunceli'de kazada şehit olan polis memuru Yiğit Can Yiğit'in eşi İlknur Yiğit, onunla birlikte fotoğraf çektirdiği ayçiçek tarlasına gidip kucağında şehit eşinin fotoğrafı ile çekim yapması duygulandırdı.

Tunceli'de kazada şehit olan polis memuru Yiğit Can Yiğit'in eşi İlknur Yiğit, onunla birlikte fotoğraf çektirdiği ayçiçek tarlasına gidip kucağında şehit eşinin fotoğrafı ile çekim yapması duygulandırdı.

Tunceli'de özel harekat polisi olarak görev yapan Yiğit Can Yiğit 13 Kasım 2024 yılında atış eğitim alanında meydana gelen kazada hayatını kaybederek şehit oldu. Geride gözü yaşlı eşi İlknur Yiğit'i bıraktı. İlknur Yiğit eşinden ayrı ilk kez geçirdiği kurban bayramında duygusal bir mesaj yayınladı. Yiğit önce eşiyle birlikte fotoğraf çektirdiği ayçiçek tarlasına gidip aynı yerde bu kez eşinin fotoğrafını kucağına alıp çekim yaptı. Ardından ise "Geçen yıl birlikte evimizde kurbanımızı keserken bu yıl ne birlikteyiz ne de evimizde. Sen hep huzurla kal sevgilim, her sefanda yanında olduğum gibi her cefanda da yanındayım. İyi ki senin eşinim, iyi ki varsın. Nerelerde olduğunu göremediğim o yerlerde ilk Kurban Bayramın mübarek olsun" bu duygu dolu mesajı paylaştı. Şehit eşinin bu mesajı herkesi duygulandırdı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Bakan Tunç'tan Ferdi Zeyrek açıklaması: 2 kişinin şüpheli sıfatıyla ifadeleri alındı

Başkan Ferdi Zeyrek'in yaralandığı olayda şok detaylar
ABD'de çatışmalar şiddetleniyor! Trump emir verdi, asker sokağa indi

ABD'nin kalbinde çatışmalar şiddetlendi! Asker sokağa indi
Merkez Bankası kritik ipucunu verdi! İşte memur ve emekliyi temmuzda bekleyen zam

Kritik ipucu verildi! İşte memur ve emekliyi temmuzda bekleyen zam
Ünlü sanayici Asım Kibar hayatını kaybetti

Ünlü iş insanı 92 yaşında hayatını kaybetti
29 kiloya kadar düşen Nihal Candan'ın son halini kardeşi paylaştı

İki kez kalbi duran Nihal Candan'ın son görüntüsü korkuttu
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Dünyaca ünlü markanın termosu, genç adamı hastanelik etti

Dünyaca ünlü markanın termosu hastanelik etti
Fas Kralı 6. Muhammed, bayramda 1526 mahkumu affetti

Kurban kesmeyi yasaklayan Kral'dan çarpıcı bir karar daha
Güney Koreli fenomene ahlaksız teklifte bulunan yaşlı adam gözaltına alındı

Yaşlı adamın canlı yayında yaptıkları yanına kalmadı
Pitbull, sokakta oynayan çocuğa saldırdı

Pitbullun saldırısına uğrayan çocuğun kabusu bitmek bilmedi
Şehrin en büyük AVM'sinde 18 aracın lastikleri bıçakla kesildi

Bayramda şehrin en büyük AVM'sine gidenler kabusu yaşadı
MHP-DEM Parti bayramlaşmasına damga vuran 'çay' şakası

MHP-DEM Parti bayramlaşmasına damga vuran çay şakası
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.