Şehit Enver Yaman'ın adı Edikli Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde yaşatılacak

Pençe-Kilit Harekatı'nda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Enver Yaman'ın aziz hatırası, Niğde'de bir eğitim kurumunda ebediyen yaşatılacak.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Enver Yaman'ın ailesinin talebiyle yürütülen çalışmalar sonucunda, Edikli Çok Programlı Anadolu Lisesi'nin isminin 'Edikli Şehit Enver Yaman Çok Programlı Anadolu Lisesi' olarak değiştirilmesine karar verildi.

Alınan kararla birlikte, şehit Enver Yaman'ın fedakarlığı ve hatırası Edikli Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde eğitim görecek nesiller aracılığıyla geleceğe taşınacak. - NİĞDE