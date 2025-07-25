Şehit Bedirhan bebeğin babasının darp edilmesine şehit ailelerinden tepki

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz, PKK'nın saldırısında eşi ve 10 aylık bebeği Bedirhan şehit olan Astsubay Serkan Karakaya'nın darp edilmesini şiddetle kınadıklarını belirterek, "Ailece bir kişi üzerine yüklenip darp edilmesi hoş olmayan şeyler" dedi.

31 Temmuz 2018 tarihinde Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde astsubay üstçavuş olan eşi Serkan Karakaya'yı ziyarete gittiği üs bölgesinden evine otomobille dönerken PKK'lı teröristlerin yola önceden tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu Nurcan Karakaya ile 10 aylık bebeği Mustafa Bedirhan Karakaya şehit olmuştu. Şehit anne ve bebeği, Sivas'ın Şarkışla ilçesinde yan yana toprağa verilmişti. Kayseri'de yaşayan Serkan Karakaya, iddiaya göre yaşanan tartışma sonucu komşuları tarafından darbedildi. Olay anı cep telefonu kamerasına yansırken, olaya karışan komşu K.Y., babası Z.Y., oğlu Y.Y. ile M.K.'nin gözaltına alındığı öğrenildi.

"Şiddetle kınıyoruz"

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz, olayı kınadıklarını belirterek, Serkan Karakaya'nın yanında olduklarını söyledi. Yavuz, "Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği olarak olayı duyduğumuz andan itibaren şehidimizin emaneti olan, aynı zamanda Türk Silahlı Kuvvetleri'nde astsubay olarak görev yapan Serkan Karakaya'nın yanında olmaya çalıştık. Şehit babasını darp edenler, daha önceden de darp etmeye çalışmış. Aralarındaki bina ile ilgili olan sorunları büyüterek astsubayımızın üzerine gidilmesi bizleri derinden yaralamıştır. Bu olayı esefle, şiddetle kınıyoruz. 70 yaşındaki kişi de kafasına vurmaya çalışıyor, bayanlar da vurmaya çalışıyor. Ailece bir kişi üzerine yüklenip darp edilmesi hoş olmayan şeyler. Türk milletinin örf adetlerinde yalnız olan bir kişiye vurmak yok. Olay bizleri derinden yaralamıştır. İlgili birimlere bilgi verdik, darp eden kişiler şu anda gözaltında. Olayı takip ediyoruz. Bir daha böyle bir şey olmaması için temennide bulunuyoruz" dedi. - KAYSERİ