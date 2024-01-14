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Pençe-Kilit Operasyonu Şehidi Niğde'de Toprağa Verildi

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Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Kemal Batur, Niğde'de düzenlenen törenle toprağa verildi. Törene, Milli Savunma Bakan Yardımcısı, vali, belediye başkanı, emniyet müdürü, jandarma komutanı, siyasi parti temsilcileri ve binlerce vatandaş katıldı. Şehidin ailesi ve yakınları gözyaşları içinde son veda etti.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Kemal Batur, memleketi Niğde'de binlerce kişinin katılımıyla toprağa verildi.

Niğde Merkeze bağlı Himmetli köyündeki baba evinde helallik alınmasının ardından 23 yaşındaki şehit Batur'un naaşı, belde meydanına getirildi. Şehidin annesi Hatice, babası Cuma ve kardeşleri törende şehit Batur'un Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Bekar olan Kemal Batur için düzenlenen törende; 'şehitler ölmez vatan bölünmez, kahrolsun PKK' şeklinde sloganlar da atıldı. Şehidin cenazesi, öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında gözyaşları içinde belde mezarlığında defnedildi.

Törene, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alparslan Kavaklıoğlu, Vali Cahit Çelik, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, İl Emniyet Müdürü Adnan Özdemir, İl Jandarma Komutanı Albay Gürol Okyar, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Lojistik Komutanlığı Kurmay Başkanı Tuğgeneral Veli Doğan, Niğde Şehit Aileleri Derneği Başkanı Ömer Demir, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kemal Batur Piyade Niğde Terör Yerel Haberler

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