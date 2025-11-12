Şehit ateşi Balıkesir'e düştü

Gürcistan sınırında askeri kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan Hava Uzman Çavuş Emre Sayın'ın (40) şehadet haberi Balıkesir'deki ailesine verildi.

Balıkesir'de yaşayan şehidin ailesine acı haber verildi. Şehidin annesinin Merzifon'da olduğu babasının ise acı haberi alınca Merzifon'a yola çıktığı öğrenildi. Şehit Sayın'ın evli olduğu öğrenildi. - BALIKESİR