Şehit Astsubay Üstçavuş Emre Altıok'un babası: "Şehit babası oldum ne mutlu bana"

Güncelleme:
Azerbaycan-Gürcistan sınırında askeri kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan Astsubay Üstçavuş Emre Altıok'un babası İsa Altıok, "Şehit babası oldum ne mutlu bana" sözleri yürek dağladı.

Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelirken Gürcistan'da düşen C-130 askeri kargo uçağında bulunan askerler arasında yer alan Samsunlu Hava Bakım Astsubay Üstçavuş Emre Altıok (32) da şehit oldu. Şehidin naaşının Samsun'un Tekkeköy ilçesinde yapılacak cenaze töreni için yarın 11.00'de Samsun Çarşamba Havalimanına getirilmesi bekleniyor.

Şehidin babası İsa Altıok, yarınki cenaze töreni öncesi sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Oğluyla bir fotoğrafını paylaşan İsa Altıok, "Şehit babası oldum ne mutlu bana" dedi.

Tekkeköy ilçesi Selyeri Mahallesi Mimar Sinan Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından şehit Altıok'un cenazesi, Ovabaşı Mezarlığı'nda toprağa verilecek. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
