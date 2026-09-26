Şehit ailesine vefa ziyareti

Bilecik'in İnhisar ilçesinde, şehit ailesi ziyaret edildi.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Bozüyük Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü ekipleri, eylül ayında sene-i devriyesi bulunan 1988 yılında Malatya'da şehit olan Jandarma Er Recep Uyar'ın İnhisar ilçesinde ikamet eden kardeşi Ceyhan Yalçın'ı ziyaret etti. Ziyarette, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer'in selamları iletildi. Ziyarette şehit Recep Uyar rahmet, minnet ve dualarla anılırken, şehit ailesinin her zaman yanında olunduğu mesajı verildi.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, "Şehitlerimizin bizlere emaneti olan kıymetli ailelerinin her zaman yanında olmak, acılarını paylaşmak ve gönül bağımızı güçlü tutmak adına gerçekleştirilen ziyarette, şehidimiz Recep Uyar'ı rahmet, minnet ve dualarla andık" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı