Haberler

Vali Aslan'dan Şehit Ailesine Veda Ziyareti

Vali Aslan'dan Şehit Ailesine Veda Ziyareti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Selçuk Aslan, Yalova'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik gerçekleştirilen operasyon sırasında şehit düşen polis memuru Turgut Külünk'ün ailesine veda ziyaretinde bulundu.

DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Selçuk Aslan, Yalova'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik gerçekleştirilen operasyon sırasında şehit düşen polis memuru Turgut Külünk'ün ailesine veda ziyaretinde bulundu.

Yalova İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Turgut Külünk, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda çıkan çatışmada şehit oldu. Vali Selçuk Aslan, Akçakoca ilçesi Yalı Mahallesinde kahraman polis memurumuz Turgut Külünk'ün emaneti ailesine, 2026/1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Vali/Mülkiye Başmüfettişi olarak atanması dolayısıyla veda ziyaretinde bulundu. Aslan, kahraman şehidimize bir kez daha Allah'tan rahmet dileyerek, ailesine sağlıklı ömürler diledi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
YPG, operasyon öncesi sivilleri canlı kalkan yapıyor

Büyük operasyon öncesi YPG, yine sivillerden medet umdu
Bayrampaşa'da bir çocuğun ambulansa yol açmak için trafiği yönlendirmesi kamerada

Arabaları eliyle durdurdu, neden yaptığı kısa sürede anlaşıldı
28 yıl sonra bir ilk! Altına yatırım yapan büyük kazandı

Yüzler gülüyor! Altında 28 yıl sonra bir ilk yaşandı
Kredi çekecekler dikkat! Yeni dönem başlıyor, artık yüksek puan yetmeyecek

Kredi çekmeyi düşünenler dikkat! Yeni dönem resmen başlıyor
AK Partili meclis üyesinin emekli maaşları için sarf ettiği sözlere büyük tepki var

Emekli maaşları için sarf ettiği sözlere büyük tepki var
Mekke'de tuvalette gördüğü şeye hayran kaldı: Türkiye'deki evime de yaptıracağım

Mekke'de tuvalette gördüğü şeye hayran kaldı: Evime de yaptıracağım
Şaşıp kaldılar! Meclis toplantısındaki seçimde bakın hangi ünlü futbolcuya oy çıktı

Meclis toplantısındaki seçimde bakın hangi ünlü futbolcuya oy çıktı