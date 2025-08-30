Şehit aileleri Zafer Bayramı coşkusunu Türk bayraklarıyla gökyüzünde yaşadı

Denizli'de 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Gününde, balonlarla Pamukkale semalarında uçan şehit aileleri hem zaferin coşkusunu hem de şehitlerin aziz hatırasını gökyüzüne taşıdı.

Denizli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda şehit aileleri için Pamukkale'de anlamlı bir etkinlik düzenledi. Zafer Bayramı'nda vatan için can vermiş şehitlerin emaneti olan aileler, Pamukkale'nin büyüleyici manzarasında sıcak hava balonlarıyla gökyüzüne yükseldi. Türk bayraklarıyla ve Atatürk bayraklarıyla süslenen sıcak hava balonları, hem zaferin coşkusunu hem de şehitlerin aziz hatırasını taşıdı.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü öncülüğünde, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleştirilen etkinlikte 100 şehit yakını sabah 06.00'da Kocaçukur'dan havalanan sıcak hava balonlarıyla "beyaz cennet" Pamukkale'nin eşsiz manzarasını gökyüzünden izledi. Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle donatılan balonlar, Zafer Bayramı coşkusunu göklere taşıdı.

"Gurur ve bayram coşkusunu birlikte yaşadık"

Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Kilit Operasyonu'nda 2023'te şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Mehmet Serinkan'ın eşi Çilem Serinkan, gözyaşlarıyla duygularını paylaştı. Etkinliği düzenleyen ve emeği geçen herkese teşekkür eden Serinkan; "Eşim vatanı için canını verdi. Onun emanetiyle yaşıyorum. Bugün bu etkinlikte gökyüzüne baktığımda sanki Mehmet de bizimleydi. Hem 30 Ağustos Zafer Bayramının coşkusu, hem gurur ve hüzün iç içe. Özel bir gün oldu" dedi.

1992 yılında Erzurum'da şehit olan Sami Demirtaş'ın kardeşi Hakan Demirtaş ise, Zafer Bayramı'nda ağabeyini bir kez daha gururla andığını belirterek; "Bu bayrak, bu toprak kolay kazanılmadı. Ağabeyim ve tüm şehitlerimiz bu vatan uğruna can verdi. Bugün Pamukkale semalarında ağabeyimin hatırasıyla uçmak tarifsiz bir duygu" dedi.

Denizli İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüdaverdi Otaklı ise etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada; "30 Ağustos Zafer Bayramımızda ve 2025 Aile Yılı kapsamında çok anlamlı bir etkinliğe imza atmanın mutluluğu ve gururu içerisindeyiz. Uzun zamandır düşlediğimiz, istediğimiz bir projeydi şehitlerimizin emanetlerini balona bindirmek. Bugün bu anlamlı günde nasip oldu. Bize destek veren Valimiz Ömer Faruk Coşkun'a, proje işbirliği yaptığımız Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüze, milli birlik ve beraberlik olunca her daim yanımızda olan turizm sektör temsilcisi balon firmalarımıza, kahraman şehitlerimizin kıymetli ailelerine katılımları için teşekkür ediyor, şehitlerimizi minnetle yad ediyorum" diye konuştu. - DENİZLİ