Şehit aileleri ve gazilerle iftar yaptı

Düzce Valisi Selçuk Aslan ile eşi Pınar Aslan'ın ev sahipliğinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla iftar programı düzenlendi. Programda şehit aileleri, gaziler ve yakınları ile bir araya gelindi.

Vatan uğruna can veren kahramanların emanetleri ve kahraman gazilerle aynı sofrayı paylaşmaktan gurur duyduğunu belirten Vali Selçuk Aslan, şehitlerin ve gazilerimizin fedakarlıklarının asla unutulmayacağını, milletimizin başının tacı olduklarını vurguladı. Vali Aslan, her zaman şehit yakınları ve gazilerin yanında olmaya devam edeceklerini dile getirerek "Türk milleti vatanı, milleti, bayrağı için ihtiyaç olduğunda 7'sinden 70'ine vatan toprağını muhafaza görevine hazır olduğunu her imkan ve şartta ispatlamıştır. Bu görev sırasında kimine şehadet nasip olmuş, kimine gazilik, kimine de namusu ve şerefiyle görevini tamamlayarak baba ocağına dönmek nasip olmuştur. Sizler şehadet nasip olan ya da gazilik nasip olan kardeşlerimizin yakınlarısınız. Uzuv eksikliği, evlat, kardeş eksikliği büyük acılar ortaya koysa da cennette müjdelenmiş bir makama yükselenleri bizlere bir parça esenlik vermektedir. Cennetle müjdelenen aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, kahraman gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz" dedi. - DÜZCE