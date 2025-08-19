Bozüyük'te Aşure ve Mevlit Programı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Şehit Aileleri ve Gaziler Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen aşure ve mevlit programı yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Şehit Aileleri ve Gaziler Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen aşure ve mevlit programı Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualar eşliğinde başladı. Programa Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk de katılarak şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi Dayanışma ve birlik mesajlarının verildiği etkinlikte, şehitlerin aziz hatırası bir kez daha yad edildi.

Kaymakam Öztürk, yaptığı konuşmada, "Bu toprakları bize vatan kılan şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Her zaman yanınızdayız" dedi. - BİLECİK