Bozüyük'te Aşure ve Mevlit Programı

Bozüyük'te Aşure ve Mevlit Programı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Şehit Aileleri ve Gaziler Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen aşure ve mevlit programı yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Şehit Aileleri ve Gaziler Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen aşure ve mevlit programı yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Şehit Aileleri ve Gaziler Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen aşure ve mevlit programı Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualar eşliğinde başladı. Programa Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk de katılarak şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi Dayanışma ve birlik mesajlarının verildiği etkinlikte, şehitlerin aziz hatırası bir kez daha yad edildi.

Kaymakam Öztürk, yaptığı konuşmada, "Bu toprakları bize vatan kılan şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Her zaman yanınızdayız" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
115 yıllık köklü kulüp iflas bayrağını çekti

115 yıllık köklü kulüp iflas bayrağını çekti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.