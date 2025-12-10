Şehit Ahmet Alan'ın hatıraları, şehadetinin yıl dönümünde adını taşıyan okulda yerini aldı

10 Aralık 2016 tarihinde İstanbul'da düzenlenen terör saldırısında Şehit olan Ahmet Alan'ın hatıraları, Yozgat'ın Sorgun ilçesindeki adını taşıyan Anadolu Lisesi'nde yerini aldı.

10 Aralık 2016 yılında Beşiktaş'ta meydana gelen hain terör saldırısında 39'u emniyet mensubu 46 kişi şehit olmuştu. Bu saldırıda 22 yaşındayken Şehit olan Ahmet Alan için adını taşıyan Anadolu Lisesi'nde hatıra köşesi oluşturuldu. Ahmet Alan'a ait üniforma, ayakkabı, gömlek, tören şapkası gibi şahsi eşyalarından oluşan hatıra köşesi, şehidin anne babasının katılımıyla açıldı.

Ahmet Alan'ın şehadetinin yıl dönümü münasebetiyle Sorgun Şehit Ahmet Alan Anadolu Lisesi'nde düzenlenen programa kurum amirleri, okul müdürü, öğretmenler, şehidin babası Erbolat Alan, annesi Zehra Alan ve öğrenciler katıldı. İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, okul öğrencilerinin Kuran tilavetiyle devam etti. Şehidin fotoğraflarından oluşan slayt gösterisi sunuldu.

Şehidin annesi Zehra Alan, acı kadar gurur yaşadığını da söyledi. Alan, "Buraya girerken üzülmekle gurur birbirine karışıyor. Mutluluğumla üzüntümü anlatamam. İkisi birbirine karışıyor. Bütün şehitlerimizden ve benim kuzumdan da Allah razı olsun. Çok zor bir durum. Benim oğlum bir taneydi. Yine de bağrıma taş basıp 'Vatan sağ olsun' diyorum. Bu bayrağa hiçbir düşmanın hainin eli uzanmasın. Bugün beni çok mutlu ettiniz. Allah o bayrağı kıyamete kadar indirmesin" dedi.

Okul Müdürü Mustafa Kaya ise hatıra köşesi yapılırken Alan Ailesinden çok destek gördüklerini söyledi. Kaya, "Aileyi ziyarete gittiğimizde fotoğraflarını ve eşyalarını istedik. Bizi çok iyi karşıladılar. Amacımız bu köşenin oluşmasıyla beraber öğrencilere örnek olsun, öğrenciler görsün, şehitliğin anlamını öğrensinler istedik. Eşyalar şehidimizin şahsi eşyaları" ifadelerini kullandı.

Okunan hatimlerin duası edildi. Şehit Ahmet Alan'ın özgeçmişinin ve hatıra eşyalarının yer aldığı köşenin açılışı yapıldı. - YOZGAT