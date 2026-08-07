Şehit Abdullah Ümit Sercan Alanya'da Dualarla Anıldı

Antalya'nın Alanya ilçesinde, şehit Abdullah Ümit Sercan, şehadetinin 11'inci yıl dönümünde düzenlenen programla dualarla anıldı.

2015 yılında Mardin'in Midyat ilçesinde uğradığı hain terör saldırısı sonucu şehit olan Abdullah Ümit Sercan şehadetinin 11'inci yıl döneminde ve vatan uğruna hayatını kaybeden tüm şehitler için Kur'an-ı Kerim tilaveti okunarak dua edildi. Duaların ardından şehitlerin kabirlerine çiçek bırakıldı. Anma programına Şehit Abdullah Ümit Sercan Anadolu Lisesi öğrencileri de katıldı. Öğrenciler, okulun adını taşıyan şehit Abdullah Ümit Sercan'ın kabrine çiçek bıraktı. Ardından şehidin annesi Gülten Sercan'ın yanına gelen öğrenciler, elini öptü. Öğrencilerin bu anlamlı ziyareti sırasında şehit annesi Gülten Sercan duygusal anlar yaşadı. Öğrenciler, şehit annesiyle hatıra fotoğrafı da çektirdi. Program, şehitler için edilen duaların ardından sona erdi.

Alanya Garnizon Şehitliği'nde düzenlenen anma programına İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Hüseyin Direk, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Hilmi Özgönül, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz, Gençlik Hizmetleri ve İlçe Spor Müdürü Emre Kıldırgıcı, MHP Alanya İlçe Teşkilatı Yönetim Kurulu üyeleri, emniyet ve jandarma personeli, EMŞAV Vakfı temsilcileri, şehit aileleri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı