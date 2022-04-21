Şehir yaşamından bunaldı köyüne döndü, küçük dükkanında ayakkabı üretiyor

İSTANBUL (İHA) - DÜZCE (İHA) – İstanbul'da şehir hayatından bunalan 66 yaşındaki Cengiz Duman, 30 yıl sonra Düzce'deki köyüne döndü. Hem emekliliğinin hem de huzurun keyfini süren Duman, aynı zamanda unutulmaya yüz tutmuş meslekler arasında yer alan ayakkabı ustalığına da köyünde devam ediyor.

Yenitaşköprü köyünde ayakkabı ustalığı yapan 66 yaşındaki Cengiz Duman, 1992 yılında İstanbul'a taşındı. İstanbul'da 30 yıl boyunca çeşitli ayakkabı dükkanları ve fabrikalarda çalışan Duman, metropol şehrin yoğunluğundan sıkılarak köyüne döndü. Köyünde hem emekliliğinin keyfini süren hem de ayakkabı ustalığına yeniden başlayan Cengiz Duman, teknolojiye inat el işi ayakkabı üretmeye ve 63 yıllık makinesiyle ayakkabı tamir etmeye devam ediyor.

"Bütün işlerimi elde yapıyorum, eskiye döndüm"

Ayakkabı ustalığına 42 yıl önce başladığını söyleyen Cengiz Duman, "Mesleğimi 30 yıl önce Yenitaşköprü köyünde yapıyordum. Daha sonra İstanbul'a gittim. Biraz daha kendimi geliştirdim. Şimdi tekrar köyüme döndüm ve burada hizmet etmek istiyorum. Ayakkabı imalatı yapıyorum, tamirat yapıyorum. Kendi köyüme böyle hizmet etmeye çalışıyorum. Yıllar önce ağaç kalıplarımız vardı. Tamamen el işçiliğiydi, çivilerle yapıyorduk. Şimdi bütün işçilik fabrikasyona döndü. Bende İstanbul'da fabrikasyon çalıştım. Belli bir yaşı geçince fabrikasyondan sıkıldım. El işçiliği yapıyorum. Bütün işlerimi elde yapıyorum, eskiye döndüm. Tamamen el işçiliği ayakkabı yapıyorum. Ayakkabıyı elde yaptığım zaman daha fazla zevk alıyorum, severek yapıyorum. Artık giy at dönemi bitti" dedi.

"Çırak bulamıyoruz"

Artık çırak yetişmediğini belirten Duman, "İş fabrikasyona döndüğü için pek çırak bulamıyoruz. Arıyoruz ama eskisi gibi çırak bulunmuyor. Sadece bizim iş için değil herhalde bütün işler için öyle. Çırak bulanamıyor. Çırak sıkıntımız var. Kalifiye eleman değil çırak bulamıyoruz" diye konuştu.

"Antika makineyle ayakkabı tamir ediyorum"

Ayakkabı tamir ederken kullandığı makinenin şuan üretilmediğini ifade eden Cengiz Duman, "Makinemi 43 sene önce almıştım. Herhalde benden 20 sene önce Türkiye'ye gelmiştir. Bu makinelerden yenisi yapılmıyor. Sadece tamir için kullanılıyor. Antika makineyle ayakkabı tamir ediyorum" şeklinde konuştu.

"Bizi gururlandırıyor"

Cengiz Duman'ın köye dönmesinden herkesin mutlu olduğunu vurgulayan Hüseyin Gür ise "Köyümüzde böyle bir ustamızın olması, güzel işlerin çıkması, eski meslekleri hatırlatması bizi de gururlandırıyor. Hoşumuza gidiyor. İstediğiniz ayakkabıyı yaptırabiliyorsunuz. Özellikle ayak rahatsızlığı olanlar kendi ayak ölçülerine göre istedikleri kalıbı çıkarttırabiliyor, istediği numara ayakkabı yaptırabiliyor. Bununda bizim köyümüzde olması hoşumuza gidiyor. Kendi ayağımıza göre isteğimizi kendisine iletiyoruz. O da bizi artık tanıdığı için ayağımızı rahat ettirecek ayakkabıyı üretiyor" ifadelerini kullandı. - DÜZCE

İhlas Haber Ajansı / Yerel