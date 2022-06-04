Şehir merkezinde yakalanan 6 kiloluk sazan şaşırttı - Haberler

Şehir merkezinde yakalanan 6 kiloluk sazan şaşırttı Eskişehir'de şehir merkezinde 6 kilogramlık sazan balığının tutulması balıkçıları şaşırttı. Eskişehir'de şehir merkezinde 6 kilogramlık sazan balığının tutulması balıkçıları şaşırttı. Yeni Mahalleden geçen Porsuk Çayından balık tutmak için giden bir vatandaşın oltasına takılan 6 kilogramlık büyük sazan balığı şaşırttı. Şehir merkezinde olta ile balık tutmaya çalışan vatandaşlar genellikle ufak boyutlu balıklar yakalıyordu. Ancak şehir merkezinde nadir görülen 6 kilogramlık sazan balığı bu sefer oltaya takıldı. Balığı gören balıkçılar duruma şaşırırken, yeniden büyük balık tutmak için oltalarını sulara attı. - ESKİŞEHİR İhlas Haber Ajansı / Yerel Yerel Haberler

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