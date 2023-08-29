Şehir içi otobüsleri hat ve güzergahları yenilendi

Manisa'da MANULAŞ'a ait elektrikli otobüsler, 155 Nolu Özel Halk Otobüsleri Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi ve 141 Nolu Kampüs Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi tek çatı altında hizmet vermeye başlayacak.

Manisa şehir merkezinde hizmet veren elektrikli otobüsler, halk otobüsler ve Muradiye bölgesinde taşıma yapan toplu taşıma araçları yapılan dönüşümle tek çatı altında faaliyet gösterecek. Dönüşüm çalışmasıyla birlikte Manisa'nın bir noktasından Akgedik, Muradiye Manisa Celal Bayar Üniversitesi kampüs gibi en uzak noktalarına tek araçla gidip gelinebilecek. Yeni güzergahlar oluşturulurken, mevcut güzergahlar da revize edildi. Tüm hazırlıkları tamamlanan çalışmayla ilgili vatandaşlara da bilgilendirmeler yapılıyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Hüseyin Üstün ile MANULAŞ Genel Müdürü Mehmet Özgür Temiz gerçekleştirilen dönüşüm çalışmalarını anlattı. Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün öncülüğünde bir süredir yeni bir oluşum ve dönüşüm hazırlığı içerisinde olduklarını belirten Ulaşım Dairesi Başkanı Hüseyin Üstün, "Manisa şehir merkezinde toplu taşıma hizmetleriyle, Akgedik, Muradiye, Celal Bayar Üniversitesi Muradiye Yerleşkesinde toplu taşıma hizmetlerinde entegrasyonun sağlanması yeni bir oluşum ve dönüşümün hazırlığı içerisindeyiz. Bu anlamda Manisa merkezde 168 adet halk otobüsü ile Muradiye bölgesinde hizmet veren 69 aracın belirli güzergahları vardı. Birbirlerinden bağımsız olarak toplu taşıma hizmeti veriliyordu. Son dönemde Akgedik bölgesinde toplu konutların hayata geçirilmesiyle 300-500'den başlayan yolcu sayıları 2 bin 500-3 bin civarına geldi. Yine üniversitenin merkezde olan birçok bölümünün Muradiye yerleşkesine taşınması ve beraberinde öğrenci sayısının artışı ile birlikte Muradiye bölgesinin de 30 binli nüfuslara gelmesi sonrasında o bölgede ikamet eden vatandaşlarımızın Manisa merkez ile şehir hastanesi bağlantısının sağlanması amacıyla büyük bir çalışmanın içerisine girdik" dedi.

Kooperatiflerle bu birlikteliğin sağlanması noktasında anlaşıldığını kaydeden Daire Başkanı Hüseyin Üstün, "Büyükşehir Belediye Başkanımız bu süreç içerisinde bizlere ciddi oranla katkı sağladı. Kooperatiflerle birlikte öncelikle aynı çatı altında faaliyet gösterip gösteremeyeceğinin araştırmasını yaptık. Daha sonra birlikte güzergahları Ulaşım Dairesi Başkanlığımıza bağlı planlamacı arkadaşlarla birlikte yeniden çizdik. Bununla ilgili şu aşamada 21 güzergahımız var. Bir tane 11 numaralı daha öncesinde şehir içerisinde kullanılan hattımız vardı. Muradiye bölgesinden gelen araçlarla aynı güzergahtaydı. Şu an tek çatı altında faaliyet gösterileceği için o hattı iptal ettik. Manisa merkezde bazı hatlarda da yeniden revizyon yaptık" diye konuştu.

Dönüşümle ilgili en önemli yeniliğin Akgedik, Muradiye ve kampüs bölgesinde ikamet eden vatandaşlarımızın merkez bağlantısının sağlanması olduğunu söyleyen Daire Başkanı Üstün, "Akgedik bölgesinde ikamet eden vatandaşlarımız eskiden güzergahları Mehmet Akif Ersoy Caddesi, Mimar Sinan Bulvarı üzerinden terminaleydi. Şu anda mevcut bu hatları devam ediyor. Bunun haricinde Manisa şehir merkezinde 14 numaralı hattımız vardı, Güzelyurt bölgesine giden. Bu hattı Akgedik bölgesine uzattık. Dolayısıyla Akgedik'te ikamet eden bir vatandaşımız, İzmir Caddesi üzerinden, Cumhuriyet Caddesi, Mehmetçik Caddesi ve Turgutlu Caddesi üzerinden Şehir Hastanesi'ne gidebilecek. Yine Muradiye bölgesinde ikamet eden vatandaşlarımız 8 Eylül Caddesi üzerinden Şehir hastanesine gidebilecekler" ifadelerini kullandı.

"1 eylül itibariyle başlıyor"

Daha önceden şehir içerisindeki tüm hatların ring şeklinde olduğunu dile getiren Üstün, "Sürücünün 1,5-2 saatlik tur süresi, beraberinde trafik yoğunluğuna bağlı olarak geri dönüşlerde duraklarda saat aralığının ayarlanamaması gibi neticelere sebep oluyordu. Bunu ring şeklinden karşılıklı durak şekline döndürdük. Bununla ilgili bilgilendirme broşürleri, el ilanları basıldı. Değişiklik yapılan duraklarda vatandaşlarımıza duyurularını da yapacağız. Akgedik, Muradiye bölgesinde ikamet eden vatandaşlarımıza el broşürleri dağıtacağız. Bunun haricinde Manisa merkezde 18 adet akıllı durağımız var. Bu akıllı duraklarda tüm güzergahları, değişiklikleri, diğer verdiğimiz verilerle birlikte yayınlayıp vatandaşlarımızı bilgilendireceğiz. Bununla ilgili tüm hazırlıklarımızı yaptık. Özellikle okullar başlamadan önce sahadaki uygulamasını görmek istiyoruz. Çünkü eğitim-öğretim dönemine sorunsuz başlamak istiyoruz. Onun için Allah nasip ederse 1 Eylül tarihi itibariyle yeni güzergahlarda, yeni hatlarda, yeni çalışma sistemi birlikte çalışmayı düşünüyoruz" dedi.

MANULAŞ'a ait elektrik otobüsler, 155 Nolu Özel Halk Otobüsleri Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi ve 141 Nolu Kampüs Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi'ne ait halk otobüslerinin tek çatıda çalışacağını belirten Üstün, "Böylelikle hizmet tekrarı olmayacak. Muradiye bölgesinde, üniversitede veya Akgedik bölgesinde araç ihtiyacının olması durumunda merkezde olan araçlar ikame edilecek. Benzer durum merkezde olması durumunda Muradiye bölgesinin araçları ile destek verilecek. Tek bünyede faaliyet gösterecekler. Aynı gelir havuzunun içerisinden pay alacaklar. Hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı. - MANİSA