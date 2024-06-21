Pençe-Kilit şehidinin vasiyeti yürekleri dağladı: Bir Afrika ülkesine su kuyusu açtırın
Pençe-Kilit operasyonunda şehit düşen Kahramanmaraşlı Piyade Astsubay Çavuş Mehmet Ali Horoz, şehit olmadan 3 gün önce vasiyetini söylediği video ortaya çıktı. Videoda Horoz'un, "Burhan beni rüyasında görmüş. Şehit oluyormuşum. Eğer ben şehit olursam bir Afrika ülkesine su kuyusu açtırmanızı rica ediyorum sizden. Allah hepimizin yardımcısı olsun." dediği görüldü.
Pençe-Kilit operasyonunda şehit düşen Kahramanmaraşlı Piyade Astsubay Çavuş Mehmet Ali Horoz'un, şehit olursa bir Afrika ülkesine su kuyusu açtırmasını istediği görüntüleri ortaya çıktı.
ŞEHİDİMİZİN VASİYETİ ORTAYA ÇIKTI
Pençe Kilit operasyon bölgesinde dün yapılan arama tarama faaliyeti sırasında terör örgütü mensupları ile girilen temasta Piyade Astsubay Çavuş Mehmet Ali Horoz şehit düştü. Şehidin acı haberi Kahramanmaraş'taki ailesine ulaştırıldı. Şehadet haberinin ardından şehidin vasiyeti de ortaya çıktı.
"ŞEHİT OLURSAM BİR AFRİKA ÜLKESİNE SU KUYUSU AÇTIRIN"
Arkadaşları tarafından şehit olmadan 3 gün önce kaydedilen görüntülerde Şehit Piyade Astsubay Çavuş Mehmet Ali Horoz, "Volkan" isimli arkadaşının rüyasında kendisini şehit olarak gördüğünü anlattı. Şehidin ise, "Burhan beni rüyasında görmüş. Şehit oluyormuşum. Eğer ben şehit olursam bir Afrika ülkesine su kuyusu açtırmanızı rica ediyorum sizden. Allah hepimizin yardımcısı olsun" dediği öğrenildi.
Piyade Astsubay Çavuş Mehmet Ali Horoz, yarın öğle namazına müteakip Onkişubat ilçesi Hasancıklı Mahalle Mezarlığı'nda düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlanacak.