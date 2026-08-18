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Şehit Uzman Çavuş'un oğlu Aybars dünyaya geldi

Şehit Uzman Çavuş'un oğlu Aybars dünyaya geldi
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Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde meydana gelen askeri araç kazasında yaralandıktan sonra tedavi gördüğü hastanede şehit olan Ulaştırma Uzman Çavuş Abdurrahman Hilal’in oğlu, Kocaeli’de dünyaya geldi.

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde meydana gelen askeri araç kazasında yaralandıktan sonra tedavi gördüğü hastanede şehit olan Ulaştırma Uzman Çavuş Abdurrahman Hilal'in oğlu, Kocaeli'de dünyaya geldi. Bebeğe "Aybars" ismi verildi.

Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı emrinde görev yaparken 22 Mayıs'ta yaşanan kazada yaralanan ve doktorların müdahalesine rağmen 30 Haziran'da şehit düşen Abdurrahman Hilal'in eşi Neslihan Hilal, Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doğum yaptı. Şehit Abdurrahman Hilal'in vefatından yaklaşık 1,5 ay sonra, 17 Ağustos'ta dünyaya gelen erkek bebeğe "Aybars" ismi verildi.

Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Arif Emre ile Hastane Müdürü Esen Evrim Günay, aileyi ziyaret ederek bebek için hayırlı olsun temennisinde bulundu.

Şehit Ulaştırma Uzman Çavuş Abdurrahman Hilal'in cenazesi, memleketi Aksaray'da düzenlenen törenin ardından toprağa verilmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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