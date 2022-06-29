Seferihisar'da Lavanta ve Ekinezya Hasadı Şenlikle Kutlanacak

Seferihisar Belediyesi Lavanta ve Ekinezya hasadını, 3 Temmuz Pazar günü Turgut ve Düzce Köyleri'nde düzenlenecek şenliklerle kutlayacak.

Turgut ve Düzce Köyleri'nde lavanta ve ekinezya hasadı yapılarak başlanacak hasat şenliği, stantlar, konser, bando dinletisi, lavanta şerbeti ikramı ve lavanta yağı çıkartma etkinlikleri ile devam edecek.

Şenliğe tüm İzmirliler'in ve çevre illerde yaşayanların katılması çağrısında bulunan Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, "2015 yılında miras ile bölünüp küçük parsellere ayrılan bir araziye Seferihisar Belediyesi lavanta ekti ve bugün Seferihisar artık lavantası ile ünlü bir şehir haline geldi. Lavanta ekiminin vizyonu Büyükşehir Belediyesi Başkanımız Tunç Soyer'e aittir. Biz de ondan bu vizyonu miras aldık ve yine şifası ve katma değeri olan ürünlere sahip ekinezya bitkisinin ekimini gerçekleştirdik. Şimdiden 30 dönüm arazide üretim devam ediyor. Seferihisar için tarım hayat damarlarından biridir. Bu sebeple hem mandalina, zeytin gibi eski ürünlerin hem de lavanta, ekinezya gibi yeni ürünlerin en etkili yöntemlerle üretilmesi bizim için çok önemli. Tarım ve turizmi bir arada değerlendirebilmek için neredeyse tüm tarımsal ürünlerimizi şenliklerle, festivallerle taçlandırıyoruz. En mis kokulu şenliğimize tüm halkımızı davet ediyorum" dedi.

ANKA / Yerel