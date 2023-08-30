Seferihisar'da 30 Ağustos Kutlamaları Çelenk Koyma Töreni ile Başladı

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101. yıl kutlamaları Seferihisar'da, Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasıyla başladı.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törene, Seferihisar Kaymakamı Mehmet Şerif Olçaş, Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, Seferihisar Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Cansu, ilçe protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasıyla başlayan tören, Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasıyla devam etti. Ardından Seferihisar Kaymakamlığı'nda teblik töreni gerçekleştirildi. Seferihisar Şehitliği'nde de şehitler için dua edildi.

"30 AĞUSTOS RUHUYLA"

Seferihisar Belediye Başkanı Başkan Yetişkin, "Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk komutanlığındaki Büyük Taarruz, Türk milletine sonsuz bir mücadele ruhu bırakmıştır. Mustafa Kemal Atatürk'ün laik ve çağdaş Türkiye Cumhuriyeti için açtığı yol çok uzun. Bizler her ne olursa olsun, Atatürk'ün izinden, yılmadan, yorulmadan zafer yürüyüşümüze devam edeceğiz. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatanı uğruna canını feda eden tüm şehitlerimizi rahmet ile anıyorum" dedi.