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Şebinkarahisar'da şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi

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Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde etkili olan kısa süreli sağanak yağış, işyerlerinde su baskınlarına ve heyelanlara yol açtı.

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi

GİRESUN - Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde etkili olan kısa süreli sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Şebinkarahisar ilçe merkezinde etkili olan şiddetli sağanak yağış nedeniyle Halil Rıfat Paşa Caddesi üzerinde bulunan birçok işyerinde su baskınına yol açtı. Yağışın ardından vatandaşlar dükkanlara dolan suyu kova ve fırça yardımıyla tahliye etmeye başladı. Aynı zamanda yağışın etkisiyle oluşan sel nedeniyle cadde üzerindeki parke taşları söküldü. Vatandaşlar, trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

Diğer yandan Dereli-Şebinkarahisar karayolunun Tamzara mevkiinde şiddetli yağış nedeniyle heyelan meydana geldi. Yaşanan olayın ardından karayolu bir süre trafiğe kapanarak uzun araç kuyruğu oluşturdu. Karayolları ekiplerinin olay yerine sevk edilmesinin ardından başlatılan çalışmayla karayolu temizlenerek tekrar ulaşıma açıldı. Araç sürücülerine trafikte dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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