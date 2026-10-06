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Haliç Köprüsü'nde intihar girişiminde bulunan kişi 2 saatlik müzakereyle ikna edildi

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Haliç Köprüsü'nde intihar girişiminde bulunan ve yakın zamanda işten çıkarıldığı öğrenilen kişi, polisin yaklaşık 2 saatlik müzakere çabasıyla korkuluklardan indirildi. Şahıs, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince kontrol amaçlı ambulansa alındı.

Haliç Köprüsü'nde intihar girişiminde bulunan ve yakın zamanda işten çıkarıldığı öğrenilen bir kişi, polis ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren müzakeresi sonucu ikna edilerek korkuluklardan indirildi. Şahıs, kontrol amaçlı ambulansa alındı.

Olay, Haliç Köprüsü üzerinde Mecidiyeköy istikametinde akşam saatlerinde meydana geldi. Henüz kimliği öğrenilemeyen bir kişi, köprü üzerindeki tellere tutunarak köprünün korkuluğuna çıktı. Durumu fark eden vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yakın bir zamanda işten çıkarılan şahsı polis ekipleri yaklaşık 2 saatlik müzakere sonucunda köprünün korkuluklarından indirdi. Şahıs kontrol amaçlı ambulansa alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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