SCÜ'de yeni eğitim modeli tanıtıldı - Haberler

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SCÜ'de yeni eğitim modeli tanıtıldı

İhlas Haber Ajansı - Muhammed Caner Atalay - Yerel
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SCÜ'de yeni eğitim modeli tanıtıldı Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde (SCÜ), 3+1 ve 7+1 eğitim modeli tanıtımı yapıldı.

SCÜ'de yeni eğitim modeli tanıtıldı

SİVAS - Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde (SCÜ), 3+1 ve 7+1 eğitim modeli tanıtımı yapıldı.

SCÜ' de yapılan 3+1 ve 7+1 eğitim modeli tanıtımında ön lisans ve lisans öğrencilerinin 4 ve 8 dönemden oluşan eğitim takvimlerinden 1 döneminin bir iş yerinde geçirmeleri amaçlanıyor. Kültür Merkezi Kadı Burhaneddin Salonu'nda düzenlenen Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sinan Serdar Özkan'ın konuşmacı olduğu programa SCÜ Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, Rektör Yardımcıları, Rektör Danışmanları, dekanlar, müdürler, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Sarıbıyık ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Özkan, 3+1 ve 7+1 eğitim modeliyle ilgili sunum gerçekleştirerek, bu modeller aracılığıyla iş dünyası ile olan iş birliklerinin güçlendirildiği ve öğrencilerin de işletmelerde aldıkları pratik eğitimle mezun olduktan sonra kolayca iş sahibi olabilecekleri de vurgulandı.

"Bu fikir 2017'de ortaya çıktı"

SCÜ Rektörü Yıldız, uzun yıllar akıllarında böyle bir eğitim modelinin olduğunu ifade ederek, "İlk defa 3+1 ve 7+1 sistemine geçme fikri bizde 2017'de ortaya çıktı. Bazı programlarda uygulanmaya başladı ve faydasını da gördük. Birkaç hafta önceki Senato Toplantımızda bizim de bu sisteme geçeceğimizi dile getirdim. Akademisyenlerimizin kafasında bu sistemlerle alakalı sorular var. Bu soruları cevaplamak adına Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesinde 3+1 ve 7+1 sistemini yıllardır uygulayan Rektör hocam Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sinan Serdar Özkan sunum gerçekleştirecekler. Kendilerine şimdiden teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

İhlas Haber Ajansı / Muhammed Caner Atalay - Yerel

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sakarya, Lisans, Rektör, Yerel, Haberler

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