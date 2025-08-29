Scooter Kullanımında Dikkat Edilmesi Gerekenler

Son zamanlarda gelişen teknoloji ile beraber ulaşımda da bazı kolaylıkların başında scooter geliyor. Kullanımı her geçen gün artan scooter bilinçsiz kullanımda ise ölüme kadar giden sonuçlar ortaya çıktığına dikkat çeken uzmanlar, kullanıcılara hız, ve ekipman noktasında uyarıda bulunuyor.

E-scooterlar, ulaşımın yeni gözdelerinden biri. Özellikle trafik yoğunluğunun yaşandığı büyük şehirlerde daha çok bulunan bu araçlar daha çok yolculuk süresini azaltması ve trafik tıkanıklığının önüne geçmesi nedeniyle tercih ediliyor. Her geçen gün artan scooter bilinçsiz kullanılmaması uyarısında bulunan İleri Sürüş Uzmanı Ramazan Ceylan, "E scooter kullanımı yaygın olarak kısa mesafelerde kullanılıyor. Yani normal toplu taşımalar yerine böyle kısa mesafelerde işte okula gitmek gibi, markete gitmek gibi, buna benzer yerlerde kullanılıyor. Ancak tabii buna dikkat edilmesi gereken hususlar var. Burada kesinlikle hız sınırına dikkat edilmeli eğer bisiklet yolu varsa bisiklet yolundan gitmesi gerek, yaya yollarından gidemez scooterlar. Normal şekilde seyir halinde de diğer araç sürücülerinin geçişine engel olmayacak şekilde kullanmaları gerekiyor ve herhangi bir yük taşınmaz, sadece sürücü kendisi kullanabilir. Belli hız sınırlarına ulaşmaması gerekiyor bu scooterların ancak bazı güçlendirilmiş olabiliyor veya sonradan müdahale edilerek çok hızlı gidebiliyorlar. Burada kesinlikle bunlar hız limiti bellidir sınırlar içerisinde çok dikkat gerekir" dedi.

"Scooter kullanırken de koruyucu tertibat şart"

Kullanımı yapan kişilerin sürüş eğitimlerin de alınması gerektiğine dikkat çeken Uzman Ramazan Ceylan, "Scooter kullanımı öncesi sürüş eğitimlerinin tamamlanması gerekiyor. Bu eğitimlerin ise internet üzerinden güncel mevzuata göre verilmesi önem taşıyor. Bizim tavsiyemiz ise, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve yerel yönetimler bu araçların kullanım konularında zaman zaman eğitimler vermeli. Hatta bunun bir sürüş belgesi değil ama en azından kullanım belgesi şeklinde de bir belge düzenlenerek bu kullanıcılara verilmesini tavsiye ederiz. Çünkü giden can geri gelmiyor veya yaralandığı zaman herhangi bir sıkıntı olduğu zaman bu kişilerin milli olarak servetimizde zarar görüyor, manevi olarak da aileler zarar görüyorlar. Bunlardan korunmak adına yaş sınırına dikkat edilmesi gerekiyor. Normal şartlarda scooter kullanımıyla ilgili Ulaştırma Bakanlığı'nın 2021 yılında yayınladığı yönetmelikte 15 yaşını bitirmiş olma şartını söylüyor ve kullanırken de burada yine koruyucu tertibat şart. Bunlarda başlık, koruyucu ceket veya kask, dizlik, kolluk koruyucu malzemelerin kullanılmasını tavsiye ediyoruz" şeklinde konuştu.

"Gelişi güzel kullanılmaması gerektiği hatırlatılması gerekir"

Ailelerimize de sorumluluk düştüğünün altını çizen Ceylan "Aile bireyleri çocuklarımıza, genç kardeşlerimize bu konuda uyarılarda bulunulması, gelişi güzel kullanılmaması gerektiğini hatırlatması gerekir. Eğer yaş kullanıma müsait değilse bunlar da kullanmamaları gerekiyor. Kullanırken de eğer gece kullanıyorlarsa bu araçların ön tarafında 20 metreyi aydınlatacak bir far sisteminin arka kısmında da 30 metrede görülebilecek şekilde bir yansıtıcının olması gerekiyor. Okullar açılacak yoğun kullanım olacağını düşünüyoruz. Dolayısıyla öğrencilerimizin veya normal şekilde kullananların çok dikkatli bir şekilde kullanılması gerekir. Diğer sürücülerin de bunlara biraz daha dikkat ederek bu şekilde kullananların da herhangi bir sıkıntıya mahal vermemesi açısından dikkatli bir şekilde seyir halindeyken bunların kontrolünü yapmasını biz tavsiye ederiz" diye konuştu. - KONYA