Savunma Sanayii Teknopark İstanbul 5 Yıllık Yol Haritası İçin Buluştu

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Teknopark İstanbul 2027-2031 Stratejik Plan Çalıştayı'nda firma sahipleriyle bir araya geldi.

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Teknopark İstanbul'da düzenlenen 2027-2031 Stratejik Plan Çalıştayı'nda firma sahipleriyle bir araya geldi. Teknopark İstanbul Genel Müdürü Prof. Dr. Abdurrahman Akyol ile birlikte iki gün sürecek çalıştayda, kritik teknolojilerde odaklanma, fikirlerin ürüne dönüşmesi, ortak test ve doğrulama altyapıları, şirketlerin ölçeklenmesi ve dünyaya açılması başlıklarında öncelikler belirlenecek ve önümüzdeki beş yılın yol haritası şekillendirilecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı