Savcı Mustafa Yıldırım, Vali Aygöl'e veda ziyaretinde bulundu

Bilecik'in Söğüt ilçesinde görev yapmakta olan Cumhuriyet Savcısı Mustafa Yıldırım, Vali Şefik Aygöl'e veda ziyaretinde bulundu.

Bilecik'in Söğüt ilçesinde görev yapmakta olan ve Bitlis'e tayini çıkan Cumhuriyet Savcısı, Vali Şefik Aygöl'e veda ziyaretinde bulundu. Vali Aygöl, Savcı Yıldırım'a bugüne kadar yapmış olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ederek yeni görev yerinde başarılar diledi. - BİLECİK