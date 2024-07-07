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Savcı Mustafa Yıldırım, Vali Aygöl'e veda ziyaretinde bulundu

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Bilecik'in Söğüt ilçesinde görev yapmakta olan Cumhuriyet Savcısı Mustafa Yıldırım, Bitlis'e tayini çıktığı için Vali Şefik Aygöl'e veda ziyaretinde bulundu. Vali Aygöl, Savcı Yıldırım'a hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek yeni görev yerinde başarılar diledi.

Bilecik'in Söğüt ilçesinde görev yapmakta olan Cumhuriyet Savcısı Mustafa Yıldırım, Vali Şefik Aygöl'e veda ziyaretinde bulundu.

Bilecik'in Söğüt ilçesinde görev yapmakta olan ve Bitlis'e tayini çıkan Cumhuriyet Savcısı, Vali Şefik Aygöl'e veda ziyaretinde bulundu. Vali Aygöl, Savcı Yıldırım'a bugüne kadar yapmış olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ederek yeni görev yerinde başarılar diledi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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