Savaşın Ardından İran'dan Ayrılan Türk Öğrenciler Eğitimlerine Yurtta Devam Etmek İstiyor

(ŞANLIURFA) - ABD ve İsrail'in saldırıları nedeniyle İran'dan ayrılmak zorunda kalan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrenciler, eğitimlerine Türkiye'de devam edebilmek için çözüm bulunmasını istiyor.

İran'ın farklı kentlerindeki üniversitelerde öğrenim gören Türk öğrenciler, savaş ortamı ve artan güvenlik riskleri nedeniyle eğitimlerini yarıda bırakarak, yurda döndü.

Tahran ve Tebriz başta olmak üzere İran genelinde yaklaşık 600 Türk öğrencinin tıp, diş hekimliği, eczacılık, hukuk ve mühendislik gibi bölümlerde öğrenim gördüğü öğrenildi.

Yaklaşık 50'si Şanlıurfalı olan öğrenciler öğrenimlerine Türkiye'de devam edebilmek için yetkililerden çözüm istiyor. Öğrencilerin aileleri de çocuklarının yeniden İran'a gitmesini istemediklerini dile getiriyor.

"Yatay geçiş hakkı istiyoruz"

Tıp öğrencisi Sefa Merve Güneş, ANKA Haber Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, öğrenim gördüğü üniversitenin eğitimi 5 Nisan'a kadar durdurduğunu ve dönem kaydını yaptıramadan Türkiye'ye dönmek zorunda kaldığını anlattı.

Güneş, "Ne olacağı belli değil. İletişime geçecek kimsemiz yok. Biz bu ülkenin öğrencileriyiz. Geleceğimizin ne olacağı belli değil. Yatay geçiş hakkı istiyoruz, eğitimimize devam etmek istiyoruz. Savaş mağduruyoruz, diğer savaş mağduru öğrencilere yapılan şekilde, Ukrayna gibi korona dönemi gibi yatay geçiş hakkımızı istiyoruz, ülkemizde eğitimimize devam etmek istiyoruz" dedi.

Diş Hekimliği öğrencisi Mehmet Hanifi Küçük de İran'da protestolar ve ABD ile İsrail'in saldırılarının söz konusu olduğunu ifade etti. İran'da durumun karışık olduğunu söyleyen Küçük, protestolar sebebiyle geçen dönem sınavlarına giremediklerini, kayıt yaptıramadıklarını anlattı.

Küçük, "Türkiye'de yasal haklarımızı kullanmak istiyoruz. Türkiye'ye yatay geçiş Ukrayna savaşında oldu, Suriye'deki olaylarda oldu. Suriye vatandaşları da Türkiye'de okuyor. Biz yasal hakkımız kullanıp Türkiye'ye geçiş yapmak istiyoruz" diye konuştu.

"Talebimiz çocuklarımızın eğitim öğretim haklarının devam etmesi"

Sefa Merve Güneş'in babası Mustafa Güneş de, "12 günlük savaşta kendi imkanlarımızla çocuklarımızı ülkemize getirdik ama bazı çocuklar, yeğenlerim orada kaldılar. Onuncu güne kadar kaldılar biz zor bela onları bu tarafa getirince bu gidişatın çocukların eğitim öğretiminde, geleceğinde talihsiz bir durum olacağını düşünmeye başladık. Talebimiz çocuklarımızın eğitim öğretim haklarının devam etmesi için kendi ülkelerinde huzurlu bir şekilde, kaliteli bir şekilde branşlarını öğrenmeleri. Yatay geçiş hakkı istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Öğrenci velilerinden Murat Seçkin ise "Şu anki zor durumdan dolayı hiç bir şey yapamıyoruz. Başta Recep Tayyip Erdoğan'dan, İçişleri, Dişişleri Bakanımız ve Meclis'te bulunan tüm milletvekillerimizden isteğimiz evlatlarımızın biran önce Türkiye'ye yatay geçişle getirilmesi. Çünkü bunlar bizim geleceğimiz. CHP Milletvekili Mahmut Tanal bize öncülük yaptığından dolayı tüm veliler olarak ona teşekkür ediyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA