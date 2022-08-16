Şaşkın bakışlar arasında ilçeyi kanoyla geçtiler

Doğal güzelliklere dikkat çekmek için 4 saatte 24 kilometre mesafe kat ettiler

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Devrek ilçesinde iki arkadaş doğal güzelliklere dikkat çekmek amacıyla Bolu Çayı'nı kanoyla kürek çekerek geçti.

İlçede beden eğitimi öğretmenliği yapan Erkan Özdemir ve Selçuk Sarı kentin doğal güzelliklere dikkat etmek için farklı bir etkinliğe imza etti. Eğerci köyünden kanoyla Bolu Çayı'na inen iki arkadaş, 24 kilometrelik yolu 4 saat boyunca kürek çekerek ilerledi. Daha önce denenmemiş olan bir etkinliğe imza attıklarını ifade eden iki arkadaş, ilçe merkezine ulaştıklarında ise şaşkın bakışlarla kendilerini izleyen vatandaşlara da selam vermeyi ihmal etmedi.

Farklı bir etkinlik düzenlemek istediklerini anlatan Erkan Özdemir, "Farklı aktiviteleri başlatmaya, farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Burada benim gibi beden eğitimi öğretmeni olan arkadaşım Selçuk Sarı ile beraber Eğerci'den girerek 24 kilometrelik parkuru ırmak içerisinden ilçe merkezine kadar kanoyla geldik. Bir ilki başardık. Ortalama dört saatimizi aldı. Tabi bu suyun akışı ve debisine de bağlıydı. Aksiyon dolu bir etkinlik oldu" diye konuştu.

Erkan Özdemir, doğa sporları da yaparak kendi oluşturdukları rotalarda yürüyüşler de gerçekleştirdiklerini sözlerine ekledi.