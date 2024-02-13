Sarp Sınır Kapısı'nda Dolmuş Durakları Olmaması Tepki Çekiyor

UĞUR İSTANBULLU

Sarp sınır kapısında dolmuşçuluk yapan Rahmi Çakır, "Kafkaslara açılan bu sınır kapısında günlük 10-15 bin kişinin giriş çıkış yaptığı yerde ne durağımız var ne de çay içilebilecek bir yer var. Adeta burası ilkçağı andırıyor ve küçücük bir yerde durak talebimizi anlatacak muhatabımız kalmadığı içinde bizde ortada kaldık" dedi.

Minibüsçüler, Türkiye'nin Gürcistan'a açılan Sarp Sınır Kapısı'nda dolmuş duraklarının olmaması, şemsiye altında müşteri beklemek zorunda kalmalarına tepki gösterdi. Minibüsçü Candemir Kibar, "Bizimle ilgilenen hiçbir yetkili yok. Burada durağımız yok ve durağımız olmadığı içinde oturacak yerimiz yok. Gelen turistin oturacağı ve bir çay içebileceği yer yok" diye konuştu.

"TURİSTLERİN OTURUP BEKLEYECEĞİ, ÇAY İÇECEĞİ BİR YER DAHİ YOK"

Türkiye'nin Kafkaslara açılan tek sınır kapısı olan Sarp Sınır Kapısı'nda dolmuş duraklarının olmadığının bununla beraber turistlerin de oturup çayını içebileceği bir yerin yapılmadığını dile getiren Minibüsçü Candemir Kibar şunları söyledi:

" Sarp Sınır Kapısı'nda oturuyorum ve dolmuşçuluk yapıyorum. Burada 35 yıldır turistlere hizmet ediyoruz. Sarp Sınır Kapısı'nın her türlü çilesini çeken bizleriz ve bizim burada 32 numaralı taşıyıcılar kooperatifimiz var. Ama bizimle ilgilenen hiçbir yetkili yok. Burada durağımız yok ve durağımız olmadığı içinde oturacak yerimiz yok. Gelen turistin oturacağı ve bir çay içebileceği yer yok. Bakın şu 10 metre öteden Gürcistan'dan gelip Sarp Sınır Kapısı'na çıkıyorlar ve buraya da yağmurda yürüyorlar. Bakın biz kendimiz bu şemsiyeyle yağmurdan korunuyoruz. Yağmurda kapıdan buraya kadar gelen turistleri bu şemsiyeyle buraya taşımak durumunda kalıyoruz.

Yetkililere seslenmek istiyorum, lütfen burada alnın teriyle nasıl para kazanıldığını burada yani Sarp Sınır Kapısı'nda halimizi görsünler. Çok üzgünüz bakın şu durağın üzerinde gördüğünüz taşlar orada hemen hemen her gün heyelan akıyor ve birkaç minibüsümüzün üzerine de düştü ve hala akmaya da devam ediyor. Bakın her şey ortada ve geldiğiniz için teşekkür ederim ama maalesef çay içeceğimiz yer olmadığı için sizlere çay ikram edemeyeceğiz. Gelmenizden memnunuz ve halimizi yetkililere iletmenizi istiyoruz."

"KENDİMİZE MUHATAP BULAMIYORUZ"

Minibüsçü Rahmi Çakır şu şekilde konuştu:

"Yağmurda, karda sığınacak ne kulübemiz var ne de oturacağımız vede gelen müşterinin yağmurda sığınacak yerleri var. Biz sadece burada bir kulübe istedik ama kaymakamlık 'burası bize ait değil, özel idareye aittir' diyor. Özel idare valiliği işaret ediyor. Anlayacağınız ortada kaldık ve küçücük bir yerde yetki karmaşası yaşanıyor ve hiçbir yetkili kurum elini taşın altına koymuyor. Biz de ortada kaldığımız gibi bir muhatapta bulamıyoruz. Kemalpaşa yeni ilçe olunca bu beş senelik zaman zarfında sorunumuzu anlattığımız kaymakamımıza bir bakıyorsunuz ki iki ay sonrasında başka bir kaymakam gelmiş. Beş sene zarfında 7-8 tane kaymakam değişmiş bu ilçede. Sorunumuzu anlattığımız kaymakama çözüm için gittiğimizde ise bir bakıyorsunuz ki farklı bir kaymakam gelmiş tam ona anlatıyoruz ve yine çözüm için gittiğimizde yine farklı bir kaymakam gelmiş oluyor. Yani ortada kaldık ve bu sorunu bir türlü halledemiyoruz. Burası Kafkaslara açılan bir kapı ve ticaret burada dönüyor. Biz de kendimizce gelen turistlere iyi davranmaya çalışıyoruz ve bu insanları buradan Kemalpaşa'ya, Hopa'ya, Trabzon'a taşıyoruz. Burası Sarp Sınır Kapısı kapısı ve sanki eski çağdan kalmış bir yer gibi. İnsanlar gelip burada ne çay içebiliyor ne bir tesis var ne düzen var ne de arabalarını park edecekleri bir yer var."

"GÜNLÜK 15 BİN KİŞİNİN GELİP GEÇTİĞİ YERDE BİR DURAĞIN OLMAMASI UTANÇ BİR ŞEYDİR"

Başka bir minibüsçü şunları dile getirdi:

"Durağımız yok, yaz kış yağmur çamur ayaktayız. Eğer siz yardımcı olursanız yetkililere sesimizi duyurursanız çok iyi olacak. Biz sadece bir kulübe istiyoruz ve burada cami olduğu için yok gümrük sahası olduğu için bize yer vermiyorlar. Bu gün sabah 6 da geldim ve yağmurun altında sıra bekliyorum. Bakın bir şemsiye koyduk durak olarak kullanıyoruz. Günlük 15 bin kişinin gelip geçtiği yerde bir durağın olmaması utanç bir şeydir. Ama ilgili makamlara bildirmemize rağmen biz bir yer vermiyorlar. Önümüzdeki ay sorunumuzu Artvin Valiliği'ne kadar götüreceğiz. Günde 80-90 araba kalkıyor buradan 10-15 bin yolcu geliyor ve yağmurun yağdığı gün burada insanlar yağmurun altında beklemek zorunda kalıyorlar. Aynı zamanda yazın buradaki arabalar yetmeyince insanlar sıcakta beklemek zorunda kalıyor."