Şarköy'de Temek Kapanış Sergisi ve Sertifika Töreni Düzenlendi

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Tekirdağ Meslek Edindirme Kursları (TEMEK) kapsamında, Şarköy ilçesinde yılsonu kapanış sergisi ve sertifika töreni düzenlendi.

Törende konuşma yapan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, "Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olarak 2014 yılından bu yana farklı branşlarda düzenlediğimiz TEMEK kurslarımız, eğitim ve kültür hizmetlerimiz arasında önemli bir yer tutuyor. TEMEK kurslarımızda eğitim gören kursiyerlerimiz aile ekonomilerine katkı sağlayacak meslekleri edinirken, sosyalleşmelerini sağlayan programlara katılma imkanı buluyorlar. Kursiyerlerin, sahip oldukları becerileri daha iyi bir şekilde ortaya koyabilmeleri amacıyla sergiler, konserler düzenliyor ve çeşitli organizasyonlara katılım sağlıyoruz. Kurslarımızı başarıyla tamamlayarak sertifika almaya hak kazanan kursiyerlerimizi en içten duygularımla tebrik ediyor ve yılsonu sergimizin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Siz değerli vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda TEMEK kurslarımız, 2022-2023 eğitim öğretim yılda da daha fazla sayıda branşta devam edecek" dedi.

Şarköy Belediye Başkanı Alpay Var da yaptığı konuşmada, katılımcıları kutlarken katkılarından dolayı Başkan Albayrak'a teşekkür etti. Konuşmaların ardından Albayrak ve Var tarafından kurslarda başarı gösteren kursiyerlere sertifikaları teslim edildi.

ANKA / Yerel