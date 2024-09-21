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Şarkıcı Metin Arolat, Sahne Performansında Hayatını Kaybetti

Şarkıcı Metin Arolat, Sahne Performansında Hayatını Kaybetti
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52 yaşındaki şarkıcı ve yönetmen Metin Arolat, İstanbul Kozyatağı'nda sahnede şarkı söylediği sırada fenalaşarak yaşamını yitirdi. Sağlık ekipleri, Arolat'a kalp masajı yapmasına rağmen onu kurtaramadı.

Şarkıcı ve yönetmen Metin Arolat, İstanbul Kozyatağı'nda sahnede şarkı söylediği sırada bir anda fenalaşarak 52 yaşındaki hayatını kaybetti. Metin Arolat'ın kalbinin tekrardan çalıştırılması için sağlık ekipleri tarafından yapılan kalp masajı ise aynı yerde bulunan bir vatandaş tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, İstanbul Kadıköy ilçesi Kozyatağı Mahallesi'nde bulunan lüks bir otelde gece 03.00 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, ünlü şarkıcı sahnede şarkı söylediği sırada bir anda fenalaşarak yere yığıldı. Durumun sağlık ekiplerine bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yerde yatan Metin Arolat'a dakikalarca kalp mesajı yaptı. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Arolat, tüm müdahalelere rağmen 52 yaşında hayatını kaybetti. Metin Arolat'a sağlık ekipleri tarafından yapılan kalp masajı ise aynı yerde bulunan bir vatandaş tarafından saniye saniye kaydedildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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 Ünlü şarkıcı Metin Arolat hayatını kaybetti

Ünlü şarkıcı Metin Arolat hayatını kaybetti
Sahnede hayatını kaybeden Metin Arolat'a kalp masajı yapılan anlar ortaya çıktı

İşte sahnede hayatını kaybeden Metin Arolat'ın son anları
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