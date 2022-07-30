Sarısu Gençlik Kampı, Add'nin Konserine Ev Sahipliği Yaptı İzmit Belediyesi Sarısu Gençlik Kampı, Atatürkçü Düşünce Derneği Kandıra Şubesi’nin gençlik konserine ev sahipliği yaptı. İzmit Belediyesi Sarısu Gençlik Kampı, Atatürkçü Düşünce Derneği Kandıra Şubesi'nin gençlik konserine ev sahipliği yaptı. İzmit Belediyesi'nin Kandıra'da yer alan Sarısu Gençlik Kampı, Atatürkçü Düşünce Derneği Kandıra Şubesi'ni ağırladı. Gençlik konseriyle keyifli anların yaşandığı geceye ADD Genel Başkanı Mustafa Hüsnü Bozkurt, ADD Şube Başkanı Zeliha Yalçıntuğ, ADD Genel Başkan yardımcısı Necmi Akyalçın, ADD Genel Sayman Basri Gürsoy, ADD Genel Sayman Yardımcısı ve Bölge Sorumlusu Devrim Taylan Ercan, Genel Sekreter Yardımcısı ve İstanbul Bölge Sorumlusu Önder Polatoğlu, ADD Gölcük Şube Başkanı Cemil Özbaş, ADD Yahyakaptan Şubesi Eski Başkanı Yakup Gökçe katıldı. Atatürkçü Düşünce Derneği'ni İzmit Belediyesi Başkanvekili Çetin Sarıca, STK ve Esnaf Masası Koordinatörü Birol Sağlam ve Muhtar Hizmet Masası Koordinatörü Ercan Umutlu karşıladı. Konser sonunda verdikleri destekten ötürü İzmit Belediyesi'ne teşekkür eden yetkililer, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in plaketini Başkanvekili Çetin Sarıca'ya takdim etti. ANKA / Yerel Mustafa Hüsnü Bozkurt Kocaeli gençlik Yerel Haberler

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