Sarıkamış'tan Bursa'ya vefa köprüsü: Genç kayakçılar, Bursa'daki yangında ölen kayakçıları andı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde genç kayakçılar, Bursa'da yaşanan yangın faciasında hayatını kaybeden dostlarını unutmadı. Sarıkamış Kayak Merkezi'nde bir araya gelen kayakçılar, soğuk hava koşullarında meşalelerle kayak yaparak ve saygı duruşunda bulunarak anma etkinliği düzenledi.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde genç kayakçılar, Bursa'da meydana gelen yangın faciasında hayatını kaybeden kayakçı dostlarını unutmadı. Sarıkamış Kayak Merkezi'nde bir araya gelen kayakçılar, "Pistler artık bir kişi eksik ama kalbimiz sizinle" mesajı verdi.

Bursa'da 27 Mart 2025'te bir konaklama tesisinde çıkan yangında yaşamını yitiren Sarıkamışlı kayakçılar Yahya Kemal Usta, Fulya Usta, Zeki Kürşat Yıldız ve Berkin Usta, Sarıkamış'ta anıldı. Eksi 15 derece soğukta, ellerinde meşale ve dövizlerle kar pistine çıkan kayakçılar, saygı duruşunda bulundu. Bursa'da geçen yıl hayatını kaybeden arkadaşlarını andı. Sarıkamışlı kayakçılar, arkadaşlarını anmak için bir araya geldiklerini söyledi. "Pistler artık bir kişi eksik ama kalbimiz sizinle" mesajını veren kayakçılar, "Biz kayakçılar büyük bir aileyiz. Bursa'dan gelen o acı haber bizim de yüreğimizi yaktı. Bugün burada sadece kayak yapmak için değil arkadaşlarımızı anmak için toplandık" dedi.

Sarıkamışlı kayakçılar, ellerinde meşalelerle pistlerden aşağıya inerek Bursa'da hayatını kaybeden arkadaşlarını andı, yapılan açıklamaların ardından arkadaşları için dua etti. - KARS

