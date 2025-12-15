Sarıkamış'ta kayak heyecanı başlıyor

Kars'ın gözde kış turizm merkezi Sarıkamış, kayakseverleri ağırlamaya hazırlanıyor. Kristal karı ve eşsiz sarıçam ormanlarıyla ünlü Sarıkamış Kayak Merkezi, 2025-2026 kış sezonunu resmen 17 Aralık Çarşamba günü açıyor.

Türkiye'nin en önemli kış turizm duraklarından olan ve "Kristal Karın Başkenti" olarak bilinen Sarıkamış, yeni sezona iddialı bir giriş yapmaya hazırlanıyor. Uzun süredir beklenen kayak sezonu, 17 Aralık 2025 Çarşamba günü başlayacak. Sarıkamış'ta kayak sezonun açılacağını ifade eden Kayak antrenörü Karcan Cengiz, "Sarıkamış Kayak Merkezi olarak tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Doğal olarak 60-70 santim karımız mevcut, kısa sürede start vereceğiz. Tüm kayakseverleri Sarıkamış Kayak Merkezi'ne bekliyoruz" dedi.

"Pistler hazır, rezervasyonlar yoğun"

Sarıkamış'ta son günlerde etkili olan kar yağışının ardından pistlerde kar kalınlığının kayak yapmaya uygun seviyelere ulaştığı ve teknik ekiplerin tüm hazırlıkları tamamladığı bildirildi. Özellikle bu yıl devreye alınan suni karlama sistemleri sayesinde, kar garantisi de sağlanıyor. Sarıkamış'taki otel işletmecileri, açılış öncesi hazırlıklarını tamamladıklarını ve rezervasyonlarda yoğunluk yaşandığını ifade etti. Otelciler, Sarıkamış'ın meşhur sarıçam ormanları arasında, kristal kar eşliğinde kayak yapmanın keyfini çıkarmak için tüm misafirleri davet ediyor.

"Sezon boyunca kayak keyfi"

2 bin 634 rakımlı merkez, uzun ve farklı zorluk derecelerindeki pistleriyle hem profesyonel kayakçılara hem de amatör sporculara hitap ediyor. Sezonun açılmasıyla birlikte, kayak, snowboard ve kızak gibi kış sporları tutkunları, Sarıkamış'ın doğal güzellikleri arasında unutulmaz bir deneyim yaşama fırsatı bulacak.

Kış sporları ve doğa turizmi meraklıları için Sarıkamış'taki kayak heyecanı resmen 17 Aralık'ta start alıyor. - KARS