Haberler

Sarıkamış'ta kayak heyecanı başlıyor

Sarıkamış'ta kayak heyecanı başlıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kars'ın ünlü kış turizm merkezi Sarıkamış, 17 Aralık 2025 tarihinde kayak sezonunu açıyor. İddialı bir sezon için hazırlıklarını tamamlayan merkez, kayakseverleri davet ediyor.

Kars'ın gözde kış turizm merkezi Sarıkamış, kayakseverleri ağırlamaya hazırlanıyor. Kristal karı ve eşsiz sarıçam ormanlarıyla ünlü Sarıkamış Kayak Merkezi, 2025-2026 kış sezonunu resmen 17 Aralık Çarşamba günü açıyor.

Türkiye'nin en önemli kış turizm duraklarından olan ve "Kristal Karın Başkenti" olarak bilinen Sarıkamış, yeni sezona iddialı bir giriş yapmaya hazırlanıyor. Uzun süredir beklenen kayak sezonu, 17 Aralık 2025 Çarşamba günü başlayacak. Sarıkamış'ta kayak sezonun açılacağını ifade eden Kayak antrenörü Karcan Cengiz, "Sarıkamış Kayak Merkezi olarak tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Doğal olarak 60-70 santim karımız mevcut, kısa sürede start vereceğiz. Tüm kayakseverleri Sarıkamış Kayak Merkezi'ne bekliyoruz" dedi.

"Pistler hazır, rezervasyonlar yoğun"

Sarıkamış'ta son günlerde etkili olan kar yağışının ardından pistlerde kar kalınlığının kayak yapmaya uygun seviyelere ulaştığı ve teknik ekiplerin tüm hazırlıkları tamamladığı bildirildi. Özellikle bu yıl devreye alınan suni karlama sistemleri sayesinde, kar garantisi de sağlanıyor. Sarıkamış'taki otel işletmecileri, açılış öncesi hazırlıklarını tamamladıklarını ve rezervasyonlarda yoğunluk yaşandığını ifade etti. Otelciler, Sarıkamış'ın meşhur sarıçam ormanları arasında, kristal kar eşliğinde kayak yapmanın keyfini çıkarmak için tüm misafirleri davet ediyor.

"Sezon boyunca kayak keyfi"

2 bin 634 rakımlı merkez, uzun ve farklı zorluk derecelerindeki pistleriyle hem profesyonel kayakçılara hem de amatör sporculara hitap ediyor. Sezonun açılmasıyla birlikte, kayak, snowboard ve kızak gibi kış sporları tutkunları, Sarıkamış'ın doğal güzellikleri arasında unutulmaz bir deneyim yaşama fırsatı bulacak.

Kış sporları ve doğa turizmi meraklıları için Sarıkamış'taki kayak heyecanı resmen 17 Aralık'ta start alıyor. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Düşen doğum oranları sonrası Çin yönetimi 32 yıllık uygulamayı sonlandırdı

Erdoğan'ın "Savaştan tehlikeli" dediği gelişme Çin'i harekete geçirdi
BAE Devlet Başkanı Al Nahyan, Türklerin katili 3. Makarios'un anıtına çelenk bıraktı

Bu fotoğraf Türkiye ile büyük kriz çıkarır
Gülşah Durbay'ın ailesini ziyaret eden Özgür Özel, gözyaşlarını tutamadı

Özgür Özel gözyaşlarını tutamadı: Dayanacak bir yanım kalmadı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ünlü gazeteciyi arayıp 'Ben Yeşil' demişti! Kim olduğu açıklandı

Yeşil yaşıyor mu? Ünlü gazeteciye gelen telefon sonrası resmi açıklama
Jose Mourinho'nun hedefi Youssef En-Nesyri

Fener'den öyle bir ismi istedi ki taraftarlar sevinçten çıldıracak
Hilal Cebeci'nin, Güllü'nün kızıyla ilgili paylaşımı büyük tepki çekti

Güllü'nün kızıyla ilgili paylaşımı ortalığı karıştırdı! Linç yedi
80 bin nüfuslu bir kasabanın takımı St. Mirren, Celtic'i yenerek şampiyon oldu

80 bin nüfuslu bir kasaba takımı, Avrupa devini yenerek şampiyon oldu
Ünlü gazeteciyi arayıp 'Ben Yeşil' demişti! Kim olduğu açıklandı

Yeşil yaşıyor mu? Ünlü gazeteciye gelen telefon sonrası resmi açıklama
Ela Rümeysa Cebeci'nin telefonundan çıkan görüntü! İddia da Cem Yılmaz detayı da bomba

Ünlü spikerin telefonundan çıktı! İddia da Cem Yılmaz detayı da bomba
Nihat Kahveci yıldız isme yüklendi: Beşiktaş tarihinin en kötü transferi

Yıldız isme fena yüklendi: Beşiktaş tarihinin en kötü transferi
Erdoğan, Merkel'le anısını ilk kez anlattı: Şaşkın şaşkın bana bakıp gülmeye başladı

Merkel'le anısını ilk kez anlattı: Şaşkın şaşkın bakıp gülmeye başladı
Sergen Yalçın canlı yayında çıldırdı: Bugün bir tiyatro vardı, futbol değil

Canlı yayında resmen çıldırdı
65 ameliyat geçirdi, 12 gün uyutuldu! Hayatı saniyeler içinde kabusa döndü

65 ameliyat geçirdi, 12 gün uyutuldu! Hayatı saniyeler içinde kabusa döndü
Bilal Erdoğan: İçimizdeki hainlere verdiğimiz primlerle Cumhurbaşkanı'mızın gücünü azalttık

Bilal Erdoğan'dan gündem yaratacak "hain" çıkışı
Son halini gören gözlerine inanamadı! Ünlü şarkıcı Bülent Serttaş adeta eridi

Bülent Serttaş'ın son halini görenler gözlerine inanamadı! Adeta eridi
Avustralya'da Hanuka Bayramı kutlamaları sırasında silahlı saldırı: 15 ölü, 42 yaralı

Ülkenin en ünlü plajına silahlı saldırı! Çok sayıda ölü var
title