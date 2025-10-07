Sarıgöl Kaymakamı Halil Dalak, Olumsuz Hava Koşullarına Rağmen Mahalleleri Ziyaret Ediyor

Manisa'nın Sarıgöl Kaymakamı Halil Dalak, yağışlı geçen hava şartlarına rağmen yağmur çamur demeden mahalleleri ziyaret ederek istek ve şikayetleri yerinde dinliyor.

Manisa'da olumsuz hava şartlarına rağmen mahalle ziyaretlerini aksatmayan Sarıgöl Kaymakamı Halil Dalak, vatandaşlarla bir araya gelerek istek ve şikayetlerini yerinde dinliyor. İlçenin Günyaka, Beyharmanı, Kızılçukur ve Karacaali mahallerinde daire amirler ile birlikte ziyaret eden Kaymakam Dalak, muhtar ve vatandaşlarla bir araya geldi. Burada açıklamalarda bulunan Kaymakam Halil Dalak, "Sarıgöl ilçemizin en uzak mahallelerini daire amirlerimizle birlikte ziyaret ederek sorunlarını taleplerini dinleyerek çözüm yollarını masaya yatırıyoruz. İhtiyaç ve sorunlarınızda yerinde görme imkanı buluyoruz. Okulları ziyaret ederek öğretmen ve öğrencilerin isteklerini dinliyoruz" dedi. - MANİSA