Adana Sarıçam Belediyesi'nin son kullanma tarihi geçmiş gıdaları dağıttığı iddia edildi

Adana Sarıçam Belediyesi tarafından vatandaşlara verilen yardım paketlerindeki gıdaların ya son kullanma tarihinin geçtiği, ya da son kullanma tarihine bir gün kaldığı iddia edildi. Belediye yetkilileri ise konuyla ilgili yaptıkları açıklamada, son kullanma tarihi geçmiş gıdanın verilmesinin söz konusu olmadığını söyledi.

Adana'da yaklaşık bir hafta önce Sarıçam Belediyesi tarafından ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı başlatıldı. İncirlik Mahallesi'nde oturan bir kadın da belediye tarafından 13 Aralık günü aranarak saat 15.00'da belediyeye gelerek ücretsiz gıda paketini alabileceği söylendi.

SON KULLANMAYA TARİHİ GEÇMİŞ

İsmini açıklamayan kadın belediyenin tesislerine giderek oradaki görevlilerden bir çok gıda malzemesi olan paketi belediyeye ait çanta içinde teslim aldı. Genç kadın da paketi alıp eve geldi. Kadının oğlu paket içindeki yoğurduğu açıp bir kaşık aldıktan sonra annesine tadının tuhaf olduğunu söyleyince son kullanma tarihine baktıklarında 13 Aralık'ı gördü. Bunun üzerine diğer malzemelere baktığında ise birçok ürünün son kullanma tarihinin gıdayı aldığı 13 Aralık ya da 14 Aralık olduğunu fark eden kadın ürünlerin görüntüsünü çekip sosyal medyada paylaştı.

İLÇEDE BİRÇOK KİŞİ BENZER VİDEOLAR PAYLAŞTI

Verilen bir koli yumurtanın son kullanma tarihinin de 14 Aralık olduğunu belirten kadın, "Son kullanma tarihine bir gün kalmış. Ben iki çocukla 30 yumurtayı nasıl bitireceğim" diyerek tepki gösterdi. Sosyal medyada bu videolar viral olunca Sarıçam ilçesinden birçok kişi gıda yardımı aldıklarını aynı bu şekilde son kullanma tarihinin geçtiğini yazdı.

"BÖYLE BİR ŞEY MÜMKÜN DEĞİL"

Belediye yetkilileri ise konuyla ilgili yaptıkları açıklamada, son kullanma tarihi geçmiş gıdanın verilmesinin söz konusu olmadığını, genç kadının yardım alırken kendi isteğiyle belediyenin marketinde atılmak üzere olan son kullanma tarihi geçmiş gıdaları aldığını öne sürdü.