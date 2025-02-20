Meteoroloji'den İstanbul için kritik uyarı: Okullar yarın da kapalı olmalı

İstanbul'da kabus yeni başlıyor! Uzmanlardan yarın için kritik çağrı
Kerimcan Durmaz tahliye edildi

İlk kez hakim karşısına çıkan Kerimcan için mahkeme kararını verdi
Yine domuz eti rezaleti! Bakanlık listeyi yeniledi, bu firmalardan uzak durun

Vatandaşa domuz eti yedirmişler! Bu firmalardan uzak durun
'Maaşımız yetmiyor' diyen milletvekilinden yeni açıklama! Ağzını fena bozdu

"Maaşımız yetmiyor" diyen vekilden yeni açıklama! Ağzını fena bozdu

Sarı serumdan ölüm sonrası klinik kapatıldı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar'da Mehmet Gündoğan'ın grip şikayetiyle başvurduğu özel bir klinikte kendisine verilen 'sarı serum' sonucu öldüğü belirlenen ardından başlatılan soruşturma kapsamında muayenehanenin faaliyetlerinin durduruldu.

Afyonkarahisar'da bir kişinin özel bir klinkte 'sarı serum' verildikten sonra fenalaşarak ölmesi sonrası ilgili muayenehanenin faaliyetlerinin durdurulduğu belirtildi.

SARI SERUMUN BİTMESİNE YAKIN NEFES ALAMADI

Umre yolculuğu hazırlığı yapan 2 çocuk babası Mehmet Gündoğan (38), grip şikayetiyle kliniğe başvurdu. Burada Gündoğan'a herhangi bir tetkik yapılmadan sarı serum bağlandı. Ancak Gündoğan serumun bitmesine yakın nefes almakta güçlük çektiğini söyleyerek fenalaştı

20 SAATTE ÖLDÜ

Sonrasında ise ihbar üzerine kliniğe gelen ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırılan Gündoğan müdahalenin ardından yoğun bakıma alındı. Ancak Gündoğan girdiği yoğun bakımda 20 saatin sonunda hayatını kaybetti.

Sarı Serum Faciası: Özel Poliklinik Kapatıldı

ÖZEL POLİKLİNİK KAPATILDI

Olay sonrası başlatılan soruşturma devam ettiği açıklandı. Afyonkarahisar Valiliği'nden yapılan açıklamada; "İl Merkezi Selçuklu Mahallesinde faaliyet gösteren S.E.'ye ait Özel Muayenehanenin faaliyetleri Sağlık Bakanlığının kararıyla durdurulmuştur. Sağlık Bakanlığı, Afyonkarahisar Valiliği ve İl Sağlık Müdürlüğünce Mehmet Gündoğan'ın vefatıyla ilgili olarak söz konusu muayenehane ve hekim hakkında gerekli tahkikatlar halen devam etmektedir" denildi.

Sarı serumdan ölüm sonrası klinik kapatıldı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Hamas sahneye tabutları getirdi, verdiği 2 mesaj törenin önüne geçti
img

Hamas'tan serbest bıraktığı İsrailli esiri şaşkına çeviren hediye
img

1,3 milyarlık cezanın ardından BİM'e bir kötü haber daha
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıYorumcu00 Vatandaş:

sarı serumdan ölenleri gösteriyolar hala o serumdan kullanıp ölenler var insanlar neden hiçbişeyden ibret almıyor

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıEclipse Moon34:

Hasta olan acilen iyi olayım aman haaaa çok acil bırakın bunları düzgün doktoruna git vitamin al doğal çaylar iç sıcak tut kendini dinlen yok hemen ayaklanacammmmm al bak

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Silahla şakalaşırken kendisini vurdu! O anlar kamerada

Silahla şaka faciayla noktalandı
Galatasaray, UEFA Başkanı Ceferin'i Fenerbahçe derbisine davet etti

Galatasaray'dan UEFA Başkanı Ceferin'e olay mektup
Müge Anlı'yı isyan ettiren rezillik: İlk kez bu kadar ahlaksızlık görüyorum

Müge'yi isyan ettiren rezillik: İlk kez bu kadar ahlaksızlık görüyorum
Canlı yayında sansürlenen cinsellik yorumu! Nur Viral utancından yüzünü kapattı

Sansürlenen cinsellik yorumu! Nur Viral utancından yüzünü kapattı
Galatasaray, yabancı hakem için Tahkim Kurulu'na gitti

Derbinin hakemi ortalığı karıştırdı! Süper Lig devinden itiraz var
BİM'den 1,3 milyar TL'lik rekor cezaya itiraz: Hakkaniyetsizdir

1,3 milyar liralık rekor ceza sonrası BİM'den ilk açıklama

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.