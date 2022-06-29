Muratpaşa Belediyesi'nden Şantiyede Babalık Semineri - Haberler

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Muratpaşa Belediyesi'nden Şantiyede Babalık Semineri

ANKA - Yerel
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Muratpaşa Belediyesi, Anne Çocuk Eğitim Vakfı’yla (AÇEV) gerçekleştirdiği ve kısa adı BADEP olan Baba Destek Programı kapsamında Temizlik İşleri Müdürlüğü çalışanlarına yönelik seminer düzenledi.

Muratpaşa Belediyesi, Anne Çocuk Eğitim Vakfı'yla (AÇEV) gerçekleştirdiği ve kısa adı BADEP olan Baba Destek Programı kapsamında Temizlik İşleri Müdürlüğü çalışanlarına yönelik seminer düzenledi.

Muratpaşa Belediyesi'nin, daha demokratik, daha mutlu bir aile ve toplum yapısının oluşmasına destek amacıyla 3- 11 yaşlarında çocuğu olan babalara yönelik sürdürdüğü BADEP, bu kez şantiyede gerçekleşti. Belediye'nin Topçular Mahallesi'nde bulunan Temizlik İşleri Müdürlüğü şantiyesinde AÇEV uzmanı Mustafa Keleş, her gün parkları, cadde ve sokakları temizleyen işçilere seminer verdi.

Keleş, seminerin 'Çocukların gelişimi ve korunmasında destekleyici çevre' başlığında gerçekleştiğini belirtirken, çocuk gelişiminin temel özellikleri, gelişimi etkileyen olumsuz koşullar, buna neden olan ihmal ve istismar türleri üzerinde durduklarını söyledi. Yaklaşık 1.5 saat seminerde, sokakta şiddete maruz kalan ya da kalmış bir çocuk gördüklerinde işçilerin ne yapması gerektiği konusunda da bilgilendirildiğini de aktaran Keleş, "Amacımız, daha mutlu çocuklar, daha mutlu babalar, daha mutlu Muratpaşa ve Antalya" dedi.

ANKA / Yerel

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