Şanlıurfa'daki şehit yakınlarına Karadeniz turu düzenlendi

ŞANLIURFA - Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından şehit polis yakınlarına yönelik Trabzon, Rize ve Batum gezisi düzenlendi.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan ve eşi Selda Ulucan önderliğinde şehit yakınlarına unutulmaz bir gezi düzenlendi. 16-19 Mayıs tarihleri arasında 4 gün süren Karadeniz gezisinde, Şanlıurfa'da yasayan şehit polis aileleri, havayolu ile Trabzon'a geçti. Burada ilk önce Trabzon'un tarihi ve turistik yerlerini gezen şehit yakınları, daha sonra karayolu ile önce Rize, ardından da Gürcistan'ın Batum şehrini doyasıya gezme fırsatı buldu.

Şehit polis, anne, baba, çocukları ve yakınlarının yer aldığı gezide, unutulmaz anlar yaşayan aileler emeği geçenlere teşekkür etti.

Şehit yakınlarının bu tür gezilere ihtiyacı olduğunu aktaran şehit yakınlarından Aziz Kurt, "Şanlıurfa İl Emniyet müdürümüz Mehmet Murat Ulucan ve eşlerine çok teşekkür ederim. Sosyal hizmetler şubesine çok çok teşekkür ediyoruz. Böyle bir gezi tertiplediklerinden dolayı kendilerine minnettarız. Bizleri onore ettiler. Gerçekten şehit yakınlarının böyle bir geziye, moral ve motivasyona ihtiyacı olduğunu düşünüyoruz" dedi.

Şehit polis memuru Abdülkadir Oğuz'un babası Şevket Oğuz da, güzel gezi için emeği geçenlere teşekkür etti.

Şehit polis memuru Cemal Bozkurt'un kızı Buğlem Bozkurt ise, düzenlenen gezi dolayısıyla çok mutlu olduğunu söyledi.